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兄弟徐基麟將先發出戰統一！強碰猛獅打線　挑戰陳義信紀錄添難度

▲兄弟徐基麟將先發出戰統一！強碰猛獅打線，挑戰陳義信紀錄添難度。（圖／NOWnews資料照）
▲兄弟徐基麟將先發出戰統一！強碰猛獅打線，挑戰陳義信紀錄添難度。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

徐基麟將先發出戰統一！中信兄弟昨（24）日原先派出徐基麟先發，打算挑戰「假日飛刀手」陳義信創下的開季4戰4勝紀錄，可惜因雨延賽。根據中職官方網站顯示，徐基麟將馬上在明（26）日先發出戰統一獅，強碰猛獅打線或許會增添挑戰紀錄的難度，但也更能驗證徐基麟是否能成為兄弟新一代的王牌土投

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徐基麟是誰？

徐基麟過去曾被美職的費城人簽下，最高達到低階1A，不過在2022年遭到球團釋出，回臺後先和樂天桃猿簽下自主培訓合約，並在同年7月被兄弟在選秀會中以第二輪第13順位選中。

加盟中信兄弟後，徐基麟從二軍出發，2023年在一軍以後援投手身份亮相，不過成績並不理想，主投13.1局被敲15支安打，自責失分率高達6.75。來到2024年賽季，因為隊中土投鄭浩均進行手術而轉任先發，沒想到意外奏效。

徐基麟雖然三振率偏低，但武器庫中有四縫線速球、變速球還有滑球，日前受訪甚至還透露能使用蝴蝶球。面對失分危機，徐基麟時常能透過穩定的控球，外加多樣的變化球，讓打者擊出滾地球、飛球，因此殘壘率達到78.7％，也優於聯盟平均的70.4%。

徐基麟即將要挑戰的紀錄為何？

徐基麟前一場先發面對富邦悍將，繳出6局無失分的好投，自責失分率下降到2.65，同時，開季以來的3場先發都拿下勝投。過去在兄弟隊史上，曾有4位投手達成開季4場都拿勝投的紀錄，但僅有1992年的陳義信是本土投手，倘若徐基麟明日成功搶下勝投，將成為隊史第2人。

雖然原先預計面對的樂天「暴力猿」打線也不容小覷，但統一打線充滿了目前聯盟中近況最火熱的打者，團隊打擊率來到可怕的3成23，長打率也有4成5，堪稱是各隊投手的惡夢。

▲統一獅14戰狂奪12勝寫中職最速！布雷克6局狂飆7K奪勝投。（圖／統一獅提供）
▲統一獅14戰狂奪12勝寫中職最速！布雷克6局狂飆7K奪勝投。（圖／統一獅提供）
此外，統一這邊將由洋投布雷克先發，他本季首戰就奪勝投，而且僅被敲出1支安打，並飆出7次三振。除了徐基麟要能夠扛住猛獅打線的攻擊外，兄弟打者群也必須要從布雷克手中拿下分數，徐基麟才有望追平陳義信紀錄。

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