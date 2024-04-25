兄弟徐基麟將先發出戰統一！強碰猛獅打線　挑戰陳義信紀錄添難度

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徐基麟過去曾被美職的費城人簽下，最高達到低階1A，不過在2022年遭到球團釋出，回臺後先和樂天桃猿簽下自主培訓合約，並在同年7月被兄弟在選秀會中以第二輪第13順位選中。
加盟中信兄弟後，徐基麟從二軍出發，2023年在一軍以後援投手身份亮相，不過成績並不理想，主投13.1局被敲15支安打，自責失分率高達6.75。來到2024年賽季，因為隊中土投鄭浩均進行手術而轉任先發，沒想到意外奏效。
徐基麟雖然三振率偏低，但武器庫中有四縫線速球、變速球還有滑球，日前受訪甚至還透露能使用蝴蝶球。面對失分危機，徐基麟時常能透過穩定的控球，外加多樣的變化球，讓打者擊出滾地球、飛球，因此殘壘率達到78.7％，也優於聯盟平均的70.4%。
徐基麟即將要挑戰的紀錄為何？
徐基麟前一場先發面對富邦悍將，繳出6局無失分的好投，自責失分率下降到2.65，同時，開季以來的3場先發都拿下勝投。過去在兄弟隊史上，曾有4位投手達成開季4場都拿勝投的紀錄，但僅有1992年的陳義信是本土投手，倘若徐基麟明日成功搶下勝投，將成為隊史第2人。
雖然原先預計面對的樂天「暴力猿」打線也不容小覷，但統一打線充滿了目前聯盟中近況最火熱的打者，團隊打擊率來到可怕的3成23，長打率也有4成5，堪稱是各隊投手的惡夢。
此外，統一這邊將由洋投布雷克先發，他本季首戰就奪勝投，而且僅被敲出1支安打，並飆出7次三振。除了徐基麟要能夠扛住猛獅打線的攻擊外，兄弟打者群也必須要從布雷克手中拿下分數，徐基麟才有望追平陳義信紀錄。
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