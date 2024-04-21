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中職快評／兄弟土投崛起！魏碩成、徐基麟搶勝　解析2人蛻變關鍵

▲中信兄弟土投先發崛起！魏碩成、徐基麟接連拿勝投，解析2人蛻變關鍵。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟土投先發崛起！魏碩成、徐基麟接連拿勝投，解析2人蛻變關鍵。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/綜合報導

兄弟土投崛起！中信兄弟本周共5場賽事，拿下尚可接受的3勝2敗，但讓人驚艷的是，其中有2勝是由本土投手拿下。徐基麟16日面對富邦繳出6局無失分好投，收下開季第3場先發的第3勝，成為繼鄭凱文後的隊史第4人魏碩成今（21）日面對台鋼雄鷹，也投出7局無失分的優質先發，堪稱個人代表作，一掃前場吞敗的陰霾

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不可否認的，兄弟本周賽程面對戰績落後的富邦、台鋼，確實應該有一定優勢，但也別忘了另外兩位洋投猛登、德保拉也是同樣敗在這2隊的打線之上。雖然猛登僅有2分自責失分，吞敗原因主要是兄弟打線遭陳柏清封鎖，但德保拉則是扎扎實實的被富邦打線敲出6支安打，吞下6分自責失分。

回歸主題，先談談今日的魏碩成，其實在前2場對上味全龍、樂天桃猿的比賽，都能吃下5局以上的出局數，即便有失分也能穩住局面，最終輸球主要是敗在打線發揮還有牛棚的差異。今天面對台鋼7局無失分，僅被敲4支安打，確實狀態絕佳，但除了遭遇失分危機時有較為冷靜處理外，都可以算是預期之內的好表現

不過透過數據來看，相比前兩季的三振率幾乎都有2成，但魏碩成本季前3場的三振率僅有1成15，不過四壞保送的比率和上賽季相比降低不少，顯見在控球部分變得更為穩定，也可以減少因保送而製造的失分危機。

▲徐基麟先發3戰都奪勝！繼鄭凱文後隊史第4人，兄弟6：2富邦。（圖／中信兄弟提供）
▲徐基麟先發3戰都奪勝！繼鄭凱文後隊史第4人，兄弟6：2富邦。（圖／中信兄弟提供）
另一方面，本賽季才轉任先發的徐基麟，絕對可以說是兄弟最喜出望外的收穫之一。開季3場先發皆是勝投，追平陳義信、廖于誠、鄭凱文紀錄，成為兄弟隊史第4位達成這項成就的投手，將有望挑戰「假日飛刀手」陳義信開季前四場先發、四連勝的超神紀錄。

和魏碩成相似，徐基麟也是屬於三振率偏低的投手，目前先發3場的三振率僅有1成25，低於聯盟平均的1成8。徐基麟武器庫中有二縫線速球、指叉球還有滑球，尤其指叉球的使用比率達到50％，如果在控球狀態好的狀態下，打者即便能打到球，也很難扎實命中

總論而言，兄弟土投兩人組本周的好表現值得讚許，也為兄弟的牛棚問題解緩了不少壓力，但後續有機會面對打線較恐怖的樂天、統一，是否能維持相同宰制力，還有待觀察。

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