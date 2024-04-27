太陽「三巨頭」模式成笑話　Kevin Durant這次會留下來承擔責任嗎

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2021-22賽季太陽隊拿下64勝，次輪輸給了獨行俠，Chris Paul被如今在紐約成為「大蘋果」新希望的Jalen Brunson壓制，他們被逆轉淘汰。季後球隊決定重整，將側翼主力Mikal Bridges、Cameron Johnson等人送走，讓Kevin Durant來到這支球隊之中。
從此太陽成為了跟64勝賽季的自己完全不同的球隊，他們犧牲了陣容平衡換取最大上限，今年再找來Bradley Beal，他們認為去年「成也急停跳投，敗也急停跳投」的模式是可以成功的，也相信球星的進攻火力可以克服所有球隊的缺陷。但灰狼狠狠地給了太陽一巴掌，告訴他們這樣不紮實的陣容結構在季後賽是要被懲罰的。
如今NBA中，成功的季後賽後衛搭檔模式是一名技術型後衛搭配一名運動型後衛，Booker和Beal都嚴重偏科，都需要球權、都需要在防守端被保護，他們顯然不合適，當初得到Beal的操作就已經有很多質疑，如今只是驗證了那些看法。KD在巔峰時期是一名不錯的防守球員，但他們從來不是可以守多個位置的全能防守者，太陽的防守陣容在灰狼面前，缺乏靈活調整能力，顯得太過時了。
G2在客場落敗後，Kevin Durant和Devin Booker相當感性地請求球迷不要放棄他們，希望在G3主場能夠有足夠的能量給他們應援，凝聚逆轉氣勢。但今天太陽球迷在Footprint Center看到的卻是灰狼在下半場的屠殺，個個臉色凝重。
如果太陽輸掉了這個系列賽，他們能怎麼自救呢？本季這支球隊的團隊薪資高達1億9383萬美元，基本上沒什麼調整空間了，三巨頭的合約都還有至少2年。作為球隊領袖，KD會留下來嗎？他會用自己一切能力幫助太陽重新站起來嗎？
籃網模式已經說明了，建立一支球隊需要時間和責任感，你不可以一直跑，籃網和太陽的管理層都已經為了Durant付出一切，甚至球迷也是，所以現在是他讓這一切發揮作用的時候了。
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