4/27NBA季後賽焦點球星／Edwards砍36分射日 Haliburton致勝一擊
4月27日NBA有3場季後賽賽事，主印第安納溜馬靠著Tyrese Haliburton在延長賽的致勝一擊，在客場以121：118戰勝密爾瓦基公鹿；達拉斯獨行俠在當家球星Luka Doncic全場22分的帶領下，以101：90擊敗洛杉磯快艇；明尼蘇達灰狼則以126：109擊敗太陽，新星Anthony Edwards攻下36分全場最高。《NOWnews今日新聞》也為讀者精選這些焦點人物的表現。
記者黃建霖/綜合報導
📌印第安納溜馬121：118（OT）擊敗密爾瓦基公鹿，MVP：Tyrese Haliburton
Tyrese Haliburton在今年全明星賽之後就不太對勁，成績和季初差距很大，本系列賽前3戰他也完全被Damian Lillard可比下去。但在團隊出色的發揮下，溜馬得以去得2：1領先。今天在延長賽中，他果斷切入拋投，完成致勝一擊，率隊取得重要的一勝，也希望這一次的進攻能幫他找回自信。
📌達拉斯獨行俠101：90擊敗洛杉磯快艇，MVP：Luka Doncic
儘管今晚的投籃表現不佳，但Luka Doncic此役還是在這場低比分的賽事中，攻下全場最高22分，壓過快艇2大巨頭Kawhi Leonard、Paul George，後兩者分別僅得到9分和7分。獨行俠和快艇也算是老對手了，Doncic在這個系列賽對決中總是打得很棒，看起來今年也不例外。
📌明尼蘇達灰狼126：109擊敗太陽，MVP：Anthony Edwards
拳怕少壯，這是職業體育賽事不變的永恆定律，灰狼隊新星「蟻人」Anthony Edwards在首輪系列賽完全比下自己的昔日偶像Kevin Durant，在系列賽決定性的G3，攻下全場最高的36分，幾乎釘上太陽隊棺材板上的最後一個釘子，讓灰狼取得3：0的絕對優勢，未來是他的。
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