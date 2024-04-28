NBA季後賽／湖人中鋒時隔73天復出！G4背水一戰　力拚避免被橫掃

湖人AD再砍下雙20！季後賽數據成「濃眉大神」　金塊晉級最大難關

▲湖人「AD」Anthony Davis再砍下雙20！季後賽數據成濃眉大神，金塊晉級最大難關。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「AD」Anthony Davis再砍下雙20！季後賽數據成濃眉大神，金塊晉級最大難關。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯湖人今（28）日成功在主場面對丹佛金塊以119：108拿下1勝，避免季後賽首輪遭到橫掃的命運。除了「詹皇」LeBron James和D'Angelo Russell在下半場支撐起進攻端表現外，當家中鋒「AD」Anthony Davis本場也達成「雙20」數據，攻下25分、23籃板、6助攻，穩定在攻防兩端的貢獻，大大增添了金塊成功將系列賽關門的難度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，在系列戰吞下2連敗後，AD曾在記者會上批評球隊進攻、防守失序，並且被記者提問遭到Jamal Murray絕殺時，還將麥克風丟到桌上並轉身離席，似乎情緒相當低落

不受團隊氛圍影響　維持「濃眉大神」表現

不過他在球場上依然維持高水準表現，不僅本場攸關淘汰的比賽，AD在整個系列賽都繳出頂級數據，前3戰輸給金塊的比賽中，他平均上場42分鐘，繳出32.3分、13.3籃板、3.3次助攻，且命中率維持在高水準的6成15。

AD在防守端不僅要對位金塊的Nikola Jokic，後場球員D'Angelo Russell、Austin Reaves在卡位換防時，往往成為金塊隊進攻的目標，這讓AD除了穩固禁區外，也需要轉移靠近外線，協助進行補防。

AD談第4戰獲勝關鍵　下半場進攻有延續

本場比賽獲勝的關鍵，其一在於金塊外線投射的命中率不高，全隊30投僅9中，且Michael Porter Jr.共11投4中、後衛Jamal Murray則是4投0中。這也讓金塊必須倚賴Nikola Jokic的內線進攻，不需要切換到外線協助補防的AD，因而減輕不少壓力，這點從他拿下的籃板數量也能窺知一二

另一方面，湖人在進攻段也如AD在賽後訪問所說，最關鍵的是比賽下半場球隊有人能跳出得分。詹皇13投7中攻下16分，前場表現低迷的D'Angelo Russell則是9投5中貢獻14分，幫助湖人能持續保持領先，而Anthony Davis也更可以專注在鞏固籃板的任務上，最終避開橫掃命運。

AD對於金塊很棘手　但關鍵點不在他

從數據上來看，其實不難看出金塊防守也拿AD沒轍，他連續4場系列賽都繳出誇張數據，但問題點從來都不在他。因為當湖人眾人進攻斷檔時，AD就必須同時扛起得分任務，此時，湖人在內線防守、鞏固籃板就會出現更大的漏洞，而此點也將成為金塊能否順利關門的關鍵。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

我鞋呢！湖人金塊之戰賽前球鞋竟然還沒到　球員意外穿拖鞋練球

詹皇氣炸直接不防守！對界外球判決不滿　湖人教頭Ham堅決不挑戰

快評／金塊G4「關門失敗」輸給了人性　湖人打得更絕望也更想贏球

詹皇力挽狂瀾砍30分！湖人119：108免遭金塊橫掃　終止對戰11連敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞