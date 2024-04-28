湖人AD再砍下雙20！季後賽數據成「濃眉大神」　金塊晉級最大難關

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不受團隊氛圍影響 維持「濃眉大神」表現
不過他在球場上依然維持高水準表現，不僅本場攸關淘汰的比賽，AD在整個系列賽都繳出頂級數據，前3戰輸給金塊的比賽中，他平均上場42分鐘，繳出32.3分、13.3籃板、3.3次助攻，且命中率維持在高水準的6成15。
AD在防守端不僅要對位金塊的Nikola Jokic，後場球員D'Angelo Russell、Austin Reaves在卡位換防時，往往成為金塊隊進攻的目標，這讓AD除了穩固禁區外，也需要轉移靠近外線，協助進行補防。
AD談第4戰獲勝關鍵 下半場進攻有延續
本場比賽獲勝的關鍵，其一在於金塊外線投射的命中率不高，全隊30投僅9中，且Michael Porter Jr.共11投4中、後衛Jamal Murray則是4投0中。這也讓金塊必須倚賴Nikola Jokic的內線進攻，不需要切換到外線協助補防的AD，因而減輕不少壓力，這點從他拿下的籃板數量也能窺知一二。
另一方面，湖人在進攻段也如AD在賽後訪問所說，最關鍵的是比賽下半場球隊有人能跳出得分。詹皇13投7中攻下16分，前場表現低迷的D'Angelo Russell則是9投5中貢獻14分，幫助湖人能持續保持領先，而Anthony Davis也更可以專注在鞏固籃板的任務上，最終避開橫掃命運。
AD對於金塊很棘手 但關鍵點不在他
從數據上來看，其實不難看出金塊防守也拿AD沒轍，他連續4場系列賽都繳出誇張數據，但問題點從來都不在他。因為當湖人眾人進攻斷檔時，AD就必須同時扛起得分任務，此時，湖人在內線防守、鞏固籃板就會出現更大的漏洞，而此點也將成為金塊能否順利關門的關鍵。
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