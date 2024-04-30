NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

NBA季後賽4/30搶先報／湖人出戰金塊絕不能輸！關鍵人物就看詹皇

▲「詹皇」LeBron James在NBA季後賽西區系列賽出戰金塊，他的表現將左右戰局。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James在NBA季後賽西區系列賽出戰金塊，他的表現將左右戰局。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽4月30日將有三場比賽，上午7時30分由綠衫軍塞爾提克將出戰邁阿密熱火，系列賽綠衫軍以2:1領先，上午8:30分由奧克拉荷馬市雷霆出戰紐奧良鵜鶘，雷霆已經3連勝，有機會4:0橫掃鵜鶘晉級，上午10:00由「紫金大軍」洛杉磯湖人出戰丹佛金塊，湖人系列賽以1:3落後，只要落敗就被淘汰，「詹皇」LeBron James的表現依舊受到矚目，《NOWnews》今日新聞幫助讀者提前知道賽事相關資訊。

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「詹皇」LeBron James上一場狂得30分，其中他也在季後賽場均27.2分，8.2次助攻，將會是關鍵球星。湖人隊已經在系列賽陷入1:3落後，輸球就提前放假，反觀金塊有機會拿下冠軍，也要看湖人、灰狼等隊是否願意讓他們有機會再度登頂。

最新NBA季後賽圖：

▲4月29日NBA季後賽，東、西區系列戰比數統計圖。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲4月29日NBA季後賽，東、西區系列戰比數統計圖。（圖／NOWnews社群中心製圖）

今日NBA季後賽賽程：

📌 7:30 塞爾提克將出戰邁阿密熱火

📌 8:30奧克拉荷馬市雷霆出戰紐奧良鵜鶘

📌 10:00 洛杉磯湖人出戰丹佛金塊


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