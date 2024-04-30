NBA季後賽4/30搶先報／湖人出戰金塊絕不能輸！關鍵人物就看詹皇
NBA季後賽4月30日將有三場比賽，上午7時30分由綠衫軍塞爾提克將出戰邁阿密熱火，系列賽綠衫軍以2:1領先，上午8:30分由奧克拉荷馬市雷霆出戰紐奧良鵜鶘，雷霆已經3連勝，有機會4:0橫掃鵜鶘晉級，上午10:00由「紫金大軍」洛杉磯湖人出戰丹佛金塊，湖人系列賽以1:3落後，只要落敗就被淘汰，「詹皇」LeBron James的表現依舊受到矚目，《NOWnews》今日新聞幫助讀者提前知道賽事相關資訊。
記者吳政紘/綜合報導
「詹皇」LeBron James上一場狂得30分，其中他也在季後賽場均27.2分，8.2次助攻，將會是關鍵球星。湖人隊已經在系列賽陷入1:3落後，輸球就提前放假，反觀金塊有機會拿下冠軍，也要看湖人、灰狼等隊是否願意讓他們有機會再度登頂。
最新NBA季後賽圖：
今日NBA季後賽賽程：
📌 7:30 塞爾提克將出戰邁阿密熱火
📌 8:30奧克拉荷馬市雷霆出戰紐奧良鵜鶘
📌 10:00 洛杉磯湖人出戰丹佛金塊
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