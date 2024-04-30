4/30NBA季後賽焦點人物／金塊Murray絕殺湖人 White力退熱火聽牌
NBA季後賽4月30日三場比賽，東區系列賽由塞爾提克以102：88勝邁阿密熱火，由「小白」Derrick White攻下本季新高的38分帶領下贏球，系列賽綠衫軍以3:1聽牌，西區系列賽奧克拉荷馬市雷霆97：89擊敗紐奧良鵜鶘，雷霆4:0橫掃鵜鶘晉級，丹佛金塊以108:106擊敗洛杉磯湖人，金塊主將Jamal Murray，再度絕殺湖人，率領金塊闖進後續季後賽第2輪，系列賽1:4被淘汰，「詹皇」LeBron James難以遮天，《NOWnews》今日新聞也選出賽事焦點人物。
記者吳政紘/綜合報導
「詹皇」LeBron James在季後賽後，賽後記者會透露，自己不會針對是否離開湖人隊發言，而這也引發球迷討論，未來是否湖人可以再度組成「超強隊」，就看他的想法與選擇。
最新NBA季後賽圖：
📌 塞爾提克102：88邁阿密熱火 MVP:Derrick White
本場比賽塞爾提克最關鍵的球員，不是頭號球星Jayson Tatum，也不是二當家Jaylen Brown，而是後衛「小白」Derrick White跳了出來，他半場共13投8中，包含了6記三分球，砍下22分。全場38分大爆發。
📌 奧克拉荷馬市雷霆97：89紐奧良鵜鶘 MVP：Shai Gilgeous-Alexander
此役雷霆靠著出色的團隊戰力，靠著球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander與前鋒Jalen Williams合砍48分，終場率領雷霆以97：89擊敗鵜鶘，順利完成橫掃，挺進後續第二輪賽事。
📌 丹佛金塊108:106洛杉磯湖人 MVP:Jamal Murray
此役金塊靠著當家控衛Jamal Murray攻下全場最高32分，並完成準絕殺，以108:106氣走湖人，順利闖進季後賽第2輪賽事，後續將要面對到灰狼隊。
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