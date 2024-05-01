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《淚之女王》金智媛過世「14集就播過了」！金秀賢愛妻天天擦墓碑

▲《淚之女王》結局中，金智媛（右）老死的結局，已在14集出現過。（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》結局中，金智媛（右）老死的結局，已在14集出現過。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《淚之女王》4月28日完美收官，完結篇創下24.8%收視率，榮登tvN電視台歷年戲劇收視排行冠軍。該劇從播出至今驚喜不斷，除了找來宋仲基拿「離婚宋慧喬的地獄哏」當作台詞現身找《來自星星的你》班底客串之外，其實第16集結局「洪海仁（金智媛 飾）老死」、年邁白賢祐（金秀賢 飾）擦墓碑的片段，編劇早在14集就「大大劇透」，各種伏筆令觀眾又驚又喜。

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▲《淚之女王》14集中，金智媛已見過年邁的金秀賢。（圖／翻攝Netflix）
▲《淚之女王》14集中，金智媛已見過年邁的金秀賢。（圖／翻攝Netflix）
《淚之女王》最後一集中，時間來到2074年4月7日，一位白髮蒼蒼的爺爺現身德國墓園，他蹲低擦著寫有「洪海仁」名字的墓碑，畫風再拉回金智媛、金秀賢年輕的時候，2人喊話彼此：「當有一天，我們之中只剩下一個人，到時候另一個人出來迎接就行了，這樣就一點都不可怕了，因為我們會在一起。」畫下完美句點。

事實上，該爺爺擦墓碑的畫面，早在14集就已播出，當時尚未動腦瘤手術的金智媛，出現幻影看到該位爺爺，但金秀賢卻什麼都沒看見，金智媛就說摯愛每天帶著一束花到妻子的墓前，是電影常出現的片段，金秀賢就說：「我才不會這樣做。」接著表示：「萬一妳先死了，我只會再多活一天，然後就跟著妳去死。」

隨後金智媛腦瘤手術成功，2人再婚生女度過完美餘生，所以金秀賢才沒有兌現當年的承諾，跟著老婆去天國。《淚之女王》全16集可至Netflix收看。

▲▼劇中，年邁的白賢祐幫洪海仁擦墓碑。（圖／翻攝Netflix）
▲▼完結篇中，年邁的金秀賢幫金智媛擦墓碑。（圖／翻攝Netflix）
▲▼劇中，年邁的白賢祐幫洪海仁擦墓碑。（圖／翻攝Netflix）
 
▲▼劇中，年邁的白賢祐幫洪海仁擦墓碑。（圖／翻攝Netflix）
 
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