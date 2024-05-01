《淚之女王》金智媛過世「14集就播過了」！金秀賢愛妻天天擦墓碑

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事實上，該爺爺擦墓碑的畫面，早在14集就已播出，當時尚未動腦瘤手術的金智媛，出現幻影看到該位爺爺，但金秀賢卻什麼都沒看見，金智媛就說摯愛每天帶著一束花到妻子的墓前，是電影常出現的片段，金秀賢就說：「我才不會這樣做。」接著表示：「萬一妳先死了，我只會再多活一天，然後就跟著妳去死。」
隨後金智媛腦瘤手術成功，2人再婚生女度過完美餘生，所以金秀賢才沒有兌現當年的承諾，跟著老婆去天國。《淚之女王》全16集可至Netflix收看。
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