搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌　全場爆歡笑聲

5/2NBA季後賽焦點球星／Doncic35分氣走快艇聽牌！White擊退熱火

▲達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic在季後賽第一輪，單場拿下35分擊敗快艇。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic在季後賽第一輪，單場拿下35分擊敗快艇。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

5/2NBA季後賽西區系列賽與東區系列賽各進行一場賽事，綠衫軍塞爾提克出戰邁阿密熱火，塞爾提克以111:84擊敗熱火獲勝，順利晉級第二輪，主力戰將射手「小白」Derrick White，延續個人在上一場比賽的好手感，本場比賽攻下平全場最高的25分，率領綠衫軍挺進季後賽第2輪，達拉斯獨行俠123：93痛宰快艇，達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic在季後賽第一輪，單場拿下35分，也是他在今年季後賽新高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA季後賽第一輪到了末段，熱火隊無緣上演「老八傳奇」，直接被塞爾提克以4勝1敗晉級，獨行俠則是苦戰快艇，Luka Doncic今天單場攻下35分，也是他今年個人季後賽新高。

塞爾提克怎樣擊敗熱火？MVP：Derrick White

本場比賽首節塞爾提克射手「小白」Derrick White，延續上一戰個人拿下38分的好手感，單節飆進3記三分球、砍下15分，幫助塞爾提克首節打完，就以41:23取得雙位數領先。第二節綠衫軍仍舊居上風，打出一波27:23的攻勢，半場打完團隊三分球命中率高達47.6%，反觀熱火三分則是慘澹的18.8%，半場塞爾提克以68:46取得領先，老早奠定勝基。

▲Derrick White再度扮演英雄，外線5顆三分球，澆熄熱火晉級。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Derrick White再度扮演英雄，外線5顆三分球，澆熄熱火晉級。（圖／NOWnews社群中心製）
獨行俠擊敗快艇！MVP：Luka Doncic

NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇回到主場迎戰達拉斯獨行俠，賽前系列賽雙方戰成2:2平手，本場G5對於雙方而言可謂是「天王山之戰」，誰能收下本場比賽勝利，就能夠率先取得聽牌優勢。而獨行俠本場比賽賽前，儘管傳出一哥Luka Doncic生病未癒消息，但Doncic仍砍下全場最高35分，終場率領獨行俠以123:93擊沉快艇，系列賽率先取得3:2的聽牌優勢。

▲NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇回到主場迎戰達拉斯獨行俠Luka Doncic帶傷上陣，但Doncic仍砍下全場最高35分，終場率領獨行俠以123:93擊沉快艇，系列賽率先取得3:2的聽牌優勢。（圖／NOWnews社群中心製）
▲NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇回到主場迎戰達拉斯獨行俠Luka Doncic帶傷上陣，但Doncic仍砍下全場最高35分，終場率領獨行俠以123:93擊沉快艇，系列賽率先取得3:2的聽牌優勢。（圖／NOWnews社群中心製）
NBA最新戰況：

▲NBA季後賽賽程與戰績狀況。（圖／NOWnews社群中心製）
▲NBA季後賽賽程與戰績狀況。（圖／NOWnews社群中心製）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

快艇被逼入絕境不能再輸！Paul George：G6我要為隊友拼盡全力

快艇痛失天王山！James Harden 「大賽不行」的標籤還能撕下嗎？

NBA季後賽／Luka Doncic砍35分！獨行俠123：93宰快艇系列賽聽牌

5/2NBA季後賽戰報／Doncic帶傷打贏快艇聽牌　老八傳奇熱火也出局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生