5/2NBA季後賽焦點球星／Doncic35分氣走快艇聽牌！White擊退熱火
5/2NBA季後賽西區系列賽與東區系列賽各進行一場賽事，綠衫軍塞爾提克出戰邁阿密熱火，塞爾提克以111:84擊敗熱火獲勝，順利晉級第二輪，主力戰將射手「小白」Derrick White，延續個人在上一場比賽的好手感，本場比賽攻下平全場最高的25分，率領綠衫軍挺進季後賽第2輪，達拉斯獨行俠123：93痛宰快艇，達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic在季後賽第一輪，單場拿下35分，也是他在今年季後賽新高。
記者吳政紘/綜合報導
NBA季後賽第一輪到了末段，熱火隊無緣上演「老八傳奇」，直接被塞爾提克以4勝1敗晉級，獨行俠則是苦戰快艇，Luka Doncic今天單場攻下35分，也是他今年個人季後賽新高。
塞爾提克怎樣擊敗熱火？MVP：Derrick White
本場比賽首節塞爾提克射手「小白」Derrick White，延續上一戰個人拿下38分的好手感，單節飆進3記三分球、砍下15分，幫助塞爾提克首節打完，就以41:23取得雙位數領先。第二節綠衫軍仍舊居上風，打出一波27:23的攻勢，半場打完團隊三分球命中率高達47.6%，反觀熱火三分則是慘澹的18.8%，半場塞爾提克以68:46取得領先，老早奠定勝基。
獨行俠擊敗快艇！MVP：Luka Doncic
NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇回到主場迎戰達拉斯獨行俠，賽前系列賽雙方戰成2:2平手，本場G5對於雙方而言可謂是「天王山之戰」，誰能收下本場比賽勝利，就能夠率先取得聽牌優勢。而獨行俠本場比賽賽前，儘管傳出一哥Luka Doncic生病未癒消息，但Doncic仍砍下全場最高35分，終場率領獨行俠以123:93擊沉快艇，系列賽率先取得3:2的聽牌優勢。
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