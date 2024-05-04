SJ圭賢吃永和豆漿被讓位！哀嚎粉絲沒認出他：她不知要看的人在這

我是廣告 請繼續往下閱讀
圭賢開場帶來《Restart》、《Dreaming》2首歌後，依照與台灣E.F.F.（粉絲名）的問候習慣，以中文表示：「大家，你們現在收看的是？」全場喊完「圭賢」後，粉絲再以台語回話：「好久不見，吃飽沒？」
講到台灣食物，其實圭賢前幾個月在高雄時，就已吃遍各種名店美食，他打卡拍成VLOG上傳YouTube，笑說：「總之我在我的YouTube傳很多我台灣的紀錄，發現觀看數非常亮眼，謝謝大家。」圭賢透露他的頻道前三觀看人次最高的國家，第一是韓國、第二是日本，再來就是台灣，十分感謝大家的支持。
他還透露昨天去吃永和豆漿的插曲，「就是今天早上，我吃過了，台灣的早餐，恩，永和豆漿，在永和豆漿吃過了，但是那邊，穿Kyupiter（粉絲名）衣服的人，有了，但是她把位置讓給我了，我想說她是有認出我嗎？她今天要來看演唱會，結果在永和豆漿店看到了她要看的歌手在那邊，應該很神奇嗎？但是她讓座給我後，一眼都沒回頭看我，可能她不知道我就在那裡」，他努力用中文還原當時情況後，笑說：「（妳現在）知道了嗎？」以幽默的方式致謝讓位的歌迷，逗樂全場4000名粉絲。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道