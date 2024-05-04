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SJ圭賢吃永和豆漿被讓位！哀嚎粉絲沒認出他：她不知要看的人在這

▲韓團Super Junior（SJ）成員圭賢來台舉辦演唱會，開演前跑去吃永和豆漿。（圖／圭賢IG）
▲韓團Super Junior（SJ）成員圭賢來台舉辦演唱會，開演前跑去吃永和豆漿。（圖／圭賢IG）

記者陳雅蘭／新北報導

南韓男團Super Junior（簡稱：SJ）成員圭賢今（4）日起一連兩天在「五股工商展覽中心」舉辦演唱會，因為全區採實名制購票，導致入場驗票時間拉長，演出原定下午5點開場，延遲至5點8分開始，除了粉絲進場規範十分嚴謹，主辦也限制媒體入場，記者只能待在室內乖乖觀看電視寫報導。圭賢透露跑去吃永和豆漿被讓座，讓座的人還是自己的歌迷，笑說：「她在永和豆漿店看到了她要看的歌手在那邊，應該很神奇？」笑翻4000名粉絲。

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▲圭賢算是最常來台灣的韓星。（圖／圭賢IG）
▲圭賢算是最常來台灣的韓星。（圖／圭賢IG）
SJ成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢今年一月才在高雄巨蛋舉辦2場粉絲派對，演出結束後圭賢先行北上，除了開記者會宣傳新專輯《Restart》，也為今天的「Restart」演唱會造勢，結束今明2天表演後；他8月17日、18日會再跟SJ成員來台，在台北小巨蛋開唱，算是最頻繁來台灣的韓星之一。

圭賢開場帶來《Restart》、《Dreaming》2首歌後，依照與台灣E.F.F.（粉絲名）的問候習慣，以中文表示：「大家，你們現在收看的是？」全場喊完「圭賢」後，粉絲再以台語回話：「好久不見，吃飽沒？」

講到台灣食物，其實圭賢前幾個月在高雄時，就已吃遍各種名店美食，他打卡拍成VLOG上傳YouTube，笑說：「總之我在我的YouTube傳很多我台灣的紀錄，發現觀看數非常亮眼，謝謝大家。」圭賢透露他的頻道前三觀看人次最高的國家，第一是韓國、第二是日本，再來就是台灣，十分感謝大家的支持。

他還透露昨天去吃永和豆漿的插曲，「就是今天早上，我吃過了，台灣的早餐，恩，永和豆漿，在永和豆漿吃過了，但是那邊，穿Kyupiter（粉絲名）衣服的人，有了，但是她把位置讓給我了，我想說她是有認出我嗎？她今天要來看演唱會，結果在永和豆漿店看到了她要看的歌手在那邊，應該很神奇嗎？但是她讓座給我後，一眼都沒回頭看我，可能她不知道我就在那裡」，他努力用中文還原當時情況後，笑說：「（妳現在）知道了嗎？」以幽默的方式致謝讓位的歌迷，逗樂全場4000名粉絲。

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