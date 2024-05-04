SJ圭賢要開台灣8縣市巡演！興奮高喊：我去新竹、澎湖、金門表演
韓流帝王Super Junior（簡稱：SJ）成員圭賢今（4）日在「五股工商展覽中心」開唱，與4000名粉絲同歡，場上他誠意十足，全程努力以中文跟大家互動，更帶來數首中文歌，包含周興哲《你，好不好？》、林憶蓮《至少還有你》、蕭敬騰《原諒我》、萬芳《新不了情》，以及清唱一段張惠妹《如果你也聽說》，表演時的中文發音相當標準，更搞笑背出台灣8個縣市名，開玩笑說要開台灣巡迴演出。
記者陳雅蘭／新北報導
圭賢透露昨天抵台後去公園慢跑，腦中浮現張惠妹《如果你也聽說》的歌詞旋律，他現場清唱一段後自豪表示：「我是天才！」表演完所有中文歌後，他以簡潔的中文分享心情：「這邊的演唱會，是...恩沒有時間，所以不能準備，但是，恩，啊...很難，下次來的時候，中文歌曲，很多準備中文歌曲，其實，現在，中文歌曲，結束的，今天的演唱會，不好意思。」
中文越講越上癮的圭賢，還直接背出台灣各縣市地名，他說：「我的中文發音很好對不對？我下次TOUR的時候，台北、高雄、台中、台南、桃園、新竹、澎湖、金門....」最後嘴軟笑場，接著表示：「全部，都去！但是今天不好意思，結束了！」相當幽默。
圭賢今明2天2場的演唱會沒有全數賣完，今天則有4000位粉絲購票支持，因為全區採實名制購票，導致入場驗票時間拉長，演出原定下午5點開場，延遲至5點8分才開始，除了粉絲進場十分嚴謹，主辦也限制媒體入場，記者只能待在室內乖乖觀看電視寫報導。
SJ成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢今年一月才在高雄巨蛋舉辦2場粉絲派對，演出結束後圭賢先行北上，除了開記者會宣傳新專輯《Restart》，也為今天的「Restart」演唱會造勢，結束今明2天表演後；他8月17日、18日會再跟SJ成員來台，在台北小巨蛋開唱，算是最頻繁來台灣的韓星之一。
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