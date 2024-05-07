百想紅毯／金秀賢PK柳承龍比誰帥 宋仲基見宋慧喬前「心情很好」
南韓一年一度影視盛典「百想藝術大賞」今（7）日來到第60屆，星光大道於台灣時間下午2點15分登場，典禮接續4點開始，由申東燁、秀智、朴寶劍連莊擔任主持人。本屆「電視部門」視帝入圍名單競爭激烈，包含金秀賢、南宮珉、柳承龍、柳演錫、任時完等人，獎落誰家備受期待之外，宋仲基將跟前妻宋慧喬正式碰面，引發熱烈關注。
記者陳雅蘭／綜合報導
本屆「電視部門」最佳男主角入圍者包含《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《Moving 異能》柳承龍、《運氣好的日子》柳演錫、《少年時代》任時完，最受矚目的為《淚之女王》金秀賢跟《Moving 異能》柳承龍，巧的是2人在劇中，同樣都有因為面臨失去妻子痛哭的橋段，哭到滿臉淚水鼻涕的畫面，動容不少觀眾。
南宮珉、柳承龍、柳演錫、金秀賢依序步上紅毯，僅任時完不見身影。因為今年要求藝人離開前要比出Ending pose做結尾，金秀賢彷彿化身「白賢祐」，一臉不知所措，最後獻出雙手「四指愛心」讓攝影機拍好拍滿。
除了「電視部門」的4帥，「電影部門」的入圍者也不遑多讓，宋仲基去年讓出《禍亂：地下秩序》男主角，主動飾演配角「治建」，他也憑藉該片入圍今晚的「電影部門」最佳男配，但他是否拿男二並非重點，他的前妻宋慧喬去年獲封「百想視后」，所以今晚將以頒獎人身分出席，頒發「電視部門」最佳女主角，這也是雙宋離婚4年多後，首度一同現身公開場合，掀起熱議。
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