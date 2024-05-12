南珉貞22歲結婚、貴貴愛情長跑10年　盤點中職3位已婚人氣啦啦隊

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南珉貞2024年宣布加入富邦Angels，成為隊上第2位韓籍外援啦啦隊，外表神似近期來台韓國女星朴敏英的南珉貞，被球迷們封為「啦啦隊的朴敏英」。事實上，南珉貞去年就多次高調來台，先是與安芝儇一同帶團來台灣旅遊，而後接連前往樂天桃猿桃園主場及富邦悍將新莊主場看球，同時上應援台與球迷們互動，在當時就有不少粉絲敲碗要球團簽下南珉貞。
今年3月富邦悍將宣布網羅南珉貞，讓不少球迷都十分興奮。但事實上，南珉貞在2020年11月時，就以22歲的年紀結婚，是不論韓國或台灣少數已婚的年輕啦啦隊。但由於南珉貞的不論是對球迷或是粉絲都十分親民，加上她時常在社群平台上曬性感辣照，因此不論她在台灣或是韓國，都有一票完全不管她已婚身分的死忠粉絲。
愛情長跑10年 中信兄弟PS女孩貴貴與攝影師男友結婚
中信兄弟PS女孩的貴貴，是隊上最資深的啦啦隊員，被球迷譽為「PS長青樹」。2014年就加入PS女孩的貴貴，一直以來都有一票固定支持她的粉絲，同時也知道她的身邊一直都有一位與她相知相惜的男友「小魏」。
2023年9月底，貴貴宣布與攝影師男友小魏結婚，2人愛情長跑10年，從國中時期就認識，而後因為興趣相投走在一起，可以說是貴貴從加盟PS女孩開始，小魏就是她的最強後盾。
貴貴在宣布喜訊後表示自己還不會退啦啦隊，同時也沒有懷孕、生小孩的打算，貴貴希望自己可繼續在應援舞台上奮力應援，不少球迷都十分支持她的決定，讓她感到十分感動。
公開認愛就閃婚 中信兄弟PS女孩Peggy喜嫁建商富二代
Peggy在2014年時就加入啦啦隊，家住南部的Peggy當時選擇加入家鄉球隊義大犀牛，成為Rhino Angels的一員，球隊解散後，2017年加入Passion Sisters。多年來Peggy對於自己的感情生活十分保護，外界只知道她曾與悍創運動行銷執行長交往過。
去年9月，Peggy在社群平台上公開認愛被譽為「南部最帥富二代」的中州建設總經理黃瀚霆，同時宣布2人的婚訊，讓不少粉絲們十分驚訝。
Peggy在文中寫下：「分享我的喜悅給大家，我找到我人生的神隊友了！三觀一致，相處起來很安心、舒服。原來跟對的人在一起，會一起變回小孩是真的！」選擇在老公生日當天公布婚訊，可見2人感情十分甜蜜。
原先Peggy對外表示並不會退隊，然而結婚後沒多久就發現懷孕，因此在今年3月19日PS女孩見面會時宣布懷孕喜訊，並宣布退隊，當天讓不少女孩及粉絲哭成一團，可見其高人氣。
再額外加碼一位即便離隊，人氣也十分火熱的已婚前啦啦隊員—中信兄弟PS女孩的「粿粿」。粿粿2017年加入中華職棒官方啦啦隊Baseball Girls，因為其亮麗的外表及姣好身材備受矚目。2019年加入中信兄弟PS女孩，短時間吸引不少粉絲，成為隊內高人氣女孩。
2020年粿粿接受網路實境節目「全明星運動會」邀請，出任紅隊經理，因為她在節目過程中時而可愛、時而天兵，同時又時常對比賽結果流露真感情的畫面，讓她成功出圈，吸引棒球場以外的粉絲。
2022年棒球開幕前夕，粿粿接受男友范姜彥豐的求婚，並在3月底宣布離隊，4月10日宣布懷孕，同年8月女兒粿醬出生。
雖然粿粿離開PS女孩，然而不少粉絲在她生完後仍舊敲碗希望她能夠回歸。上月27日，粿粿睽違2年帶著先生范姜彥豐及女兒粿醬重返洲際棒球場擔任開球嘉賓，同時還登上應援舞台，不僅讓不少粉絲們十分感動，就連她本人也表示在舞台上差點落淚。
近期，粿粿一張深V西裝照也引發不少粉絲討論，可見即便粿粿已經離隊、結婚、生子，但她不論是棒球場上、棒球場下，依舊具有超高人氣。
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