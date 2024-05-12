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南珉貞22歲結婚、貴貴愛情長跑10年　盤點中職3位已婚人氣啦啦隊

▲已經結婚人氣依舊火爆的啦啦隊員，包括貴貴（左起）、南珉貞、Peggy。（圖／翻攝自貴貴、南珉貞、Peggy IG）
▲已經結婚人氣依舊火爆的啦啦隊員，包括貴貴（左起）、南珉貞、Peggy。（圖／翻攝自貴貴、南珉貞、Peggy IG）

記者張一笙／綜合報導

啦啦隊女孩是不少球迷們、大砲哥心目中的繆斯女神，球隊為了維持粉絲的忠誠度及啦啦隊競爭力，特別祭出「禁愛令」要求所屬啦啦隊不得公開交往。不過也有例外，《NOWnews今日新聞》特別盤點3位公開已婚身分，同時在球隊中也具有高人氣的啦啦隊員，其中中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的Peggy與貴貴剛在去年完婚，而富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍外援南珉貞則是早在4年前就已完婚。

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身材超火辣　富邦Angels南珉貞22歲結婚

南珉貞2024年宣布加入富邦Angels，成為隊上第2位韓籍外援啦啦隊，外表神似近期來台韓國女星朴敏英的南珉貞，被球迷們封為「啦啦隊的朴敏英」。事實上，南珉貞去年就多次高調來台，先是與安芝儇一同帶團來台灣旅遊，而後接連前往樂天桃猿桃園主場及富邦悍將新莊主場看球，同時上應援台與球迷們互動，在當時就有不少粉絲敲碗要球團簽下南珉貞。

今年3月富邦悍將宣布網羅南珉貞，讓不少球迷都十分興奮。但事實上，南珉貞在2020年11月時，就以22歲的年紀結婚，是不論韓國或台灣少數已婚的年輕啦啦隊。但由於南珉貞的不論是對球迷或是粉絲都十分親民，加上她時常在社群平台上曬性感辣照，因此不論她在台灣或是韓國，都有一票完全不管她已婚身分的死忠粉絲。

▲外表神似韓國藝人朴敏英的南珉貞，2020年11月就已經結婚，是少見的年輕已婚啦啦隊員。（圖／翻攝自南珉貞IG）
▲外表神似韓國藝人朴敏英的南珉貞，2020年11月就已經結婚，是少見的年輕已婚啦啦隊員。（圖／翻攝自南珉貞IG）
愛情長跑10年　中信兄弟PS女孩貴貴與攝影師男友結婚

中信兄弟PS女孩的貴貴，是隊上最資深的啦啦隊員，被球迷譽為「PS長青樹」。2014年就加入PS女孩的貴貴，一直以來都有一票固定支持她的粉絲，同時也知道她的身邊一直都有一位與她相知相惜的男友「小魏」。

2023年9月底，貴貴宣布與攝影師男友小魏結婚，2人愛情長跑10年，從國中時期就認識，而後因為興趣相投走在一起，可以說是貴貴從加盟PS女孩開始，小魏就是她的最強後盾。

貴貴在宣布喜訊後表示自己還不會退啦啦隊，同時也沒有懷孕、生小孩的打算，貴貴希望自己可繼續在應援舞台上奮力應援，不少球迷都十分支持她的決定，讓她感到十分感動。

▲貴貴（左）去年9月底宣布與愛情長跑的平面攝影師男友「小魏」（右）結婚，獲得不少粉絲的支持與祝福，讓她十分感動。（圖／翻攝自貴貴IG）
▲貴貴（右）去年9月底宣布與愛情長跑的平面攝影師男友「小魏」結婚，獲得不少粉絲的支持與祝福，讓她十分感動。（圖／翻攝自貴貴IG）
公開認愛就閃婚　中信兄弟PS女孩Peggy喜嫁建商富二代

Peggy在2014年時就加入啦啦隊，家住南部的Peggy當時選擇加入家鄉球隊義大犀牛，成為Rhino Angels的一員，球隊解散後，2017年加入Passion Sisters。多年來Peggy對於自己的感情生活十分保護，外界只知道她曾與悍創運動行銷執行長交往過。

去年9月，Peggy在社群平台上公開認愛被譽為「南部最帥富二代」的中州建設總經理黃瀚霆，同時宣布2人的婚訊，讓不少粉絲們十分驚訝。

Peggy在文中寫下：「分享我的喜悅給大家，我找到我人生的神隊友了！三觀一致，相處起來很安心、舒服。原來跟對的人在一起，會一起變回小孩是真的！」選擇在老公生日當天公布婚訊，可見2人感情十分甜蜜。

原先Peggy對外表示並不會退隊，然而結婚後沒多久就發現懷孕，因此在今年3月19日PS女孩見面會時宣布懷孕喜訊，並宣布退隊，當天讓不少女孩及粉絲哭成一團，可見其高人氣。

▲Peggy（前）去年9月公開認愛中州建設總經理黃瀚霆（後），同時宣布2人婚訊。（圖／翻攝自Peggy IG）
▲Peggy（前）去年9月公開認愛中州建設總經理黃瀚霆（後），同時宣布2人婚訊。（圖／翻攝自Peggy IG）
再額外加碼一位即便離隊，人氣也十分火熱的已婚前啦啦隊員—中信兄弟PS女孩的「粿粿」。粿粿2017年加入中華職棒官方啦啦隊Baseball Girls，因為其亮麗的外表及姣好身材備受矚目。2019年加入中信兄弟PS女孩，短時間吸引不少粉絲，成為隊內高人氣女孩。

2020年粿粿接受網路實境節目「全明星運動會」邀請，出任紅隊經理，因為她在節目過程中時而可愛、時而天兵，同時又時常對比賽結果流露真感情的畫面，讓她成功出圈，吸引棒球場以外的粉絲。

2022年棒球開幕前夕，粿粿接受男友范姜彥豐的求婚，並在3月底宣布離隊，4月10日宣布懷孕，同年8月女兒粿醬出生。

▲粿粿（左）睽違2年重返洲際棒球場，帶著老公、女兒「回娘家」擔任開球嘉賓，讓她一度差點淚崩。（圖／翻攝自粿粿IG）
▲粿粿（左）睽違2年重返洲際棒球場，帶著老公、女兒「回娘家」擔任開球嘉賓，讓她一度差點淚崩。（圖／翻攝自粿粿IG）
雖然粿粿離開PS女孩，然而不少粉絲在她生完後仍舊敲碗希望她能夠回歸。上月27日，粿粿睽違2年帶著先生范姜彥豐及女兒粿醬重返洲際棒球場擔任開球嘉賓，同時還登上應援舞台，不僅讓不少粉絲們十分感動，就連她本人也表示在舞台上差點落淚。

近期，粿粿一張深V西裝照也引發不少粉絲討論，可見即便粿粿已經離隊、結婚、生子，但她不論是棒球場上、棒球場下，依舊具有超高人氣。

▲粿粿罕見小露性感，嘗試辣開深V的人妻造型。（圖／海芙音波提供）
▲粿粿難得小露性感，深V西裝造型，讓粉絲們十分激動。（圖／海芙音波提供）
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