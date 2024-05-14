台灣人超愛大谷翔平家鄉！日本「東北這機場」旅客恢復疫情前水準

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事實上，早在疫情前台灣人就已經玩遍大谷翔平家鄉，東北最大溫泉「花卷溫泉」社長安藤昭受《NOWnews今日新聞》採訪時透露：「2019年來館的51000名外國旅客裡，90%都是台灣人」；可體驗當地南部仙貝等傳統的「盛岡手工藝村」，疫後也分享：「2023年4月份來訪的4千多名外國人中，台灣人約佔一半比例為最多」。
日圓貶勢未歇，近來匯率還一度創下34年新低，讓台灣人玩起日本更划算實惠。根據東北花卷機場公布資料，2023年度旅客數達476,768人次，已恢復疫情前2019年水準，入境運量以「台灣－花卷」航線排名最高！自2023年5月復航至今，全年旅客數達30,975人次，較疫情前成長13％，今年3月載客數3,124人次，更創下單月新高紀錄；而獨家包下台灣虎航直飛東北花卷及新增串飛仙台班機至2025年的「旅天下聯合國際旅行社」，全年送客數佔「台灣－花卷」航線多達8成5。
旅天下直飛東北花卷的航班，也從去年既有一週2班增至3班、出發天數則自4天新增至5天，台灣旅客除了可從花卷進出外，也可搭配仙台進出，深度造訪日本二三線城市更為便利與多元。
慕名而來的球迷必吃大谷翔平練完棒球，最愛「花卷拉麵BAGABONDO」的「やわらか肉丼（軟嫩叉燒丼）」、曾被大谷翔平譽為「全世界最好吃的優格」的岩泉優格；推薦造訪大谷翔平母校「花卷東高校」，與他的手印、簽名、勝利數紀念牌合影留念；奧州市役所還有以他量身打造的1:1比例握手像；水澤江刺火車站典藏大谷翔平2012年進入日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，開啟職棒生涯首年的青澀簽名。
迎接初夏再推薦遊歷花卷市全周長45公里、佈滿20萬朵藍紫色鳶尾花的「田瀨湖」，每年7月下旬會舉辦「田瀨湖煙花節」綻放3500多發煙火；港邊必吃視覺系美食「瓶丼」，在牛奶瓶內裝入鮭魚、鮭魚卵、章魚、海膽、扇貝等當日時令海鮮生魚片；搭配高達25公分、一般霜淇淋2倍大的濃郁新鮮牛乳「巨無霸霜淇淋」，相當消暑。
初夏到岩手就是要吃海膽！迎接三陸鐵道紀念40週年，還推出期間限定「海膽列車」，提供「生海膽丼、海膽丼、扇貝便當」，在火車上眺望湛藍大海與曲折的谷灣海岸線還能大啖海膽，內行提醒旅客必須於乘車日兩天前下午1點前預約完成才能造訪。
想在暑假解鎖長程線歐美旅遊的民眾，則可關注5月31日台北國際觀光博覽會TTE旅展前各家線上旅展，世邦旅遊搶先推出夏季線上旅展，精選瑞士、北歐、英國、西葡、義大利等歐洲熱門行程推出早鳥優惠，只要在出發前120天付訂，最優惠「第2人減12000元」！還有90天前「第2人減10000元」、及60天前「第2人減8000元」等方案，早鳥報名還可享「每人送100歐元」。