韓長腿女神李雅英想婚了！自爆暗戀對象是「他」 親曝理想3條件
有「全民表妹」之稱的韓國啦啦隊女神李雅英，自從宣布加盟職籃T1聯盟台啤永豐雲豹後，一舉一動都是粉絲們關注的重點，每每上場應援都能收獲一大批台灣粉絲，隨後加盟富邦Fubon Angels，更成為球場大砲哥們的「快門殺手」。近日，李雅英受訪時被問到他的理想型時，她自爆自己目前有暗戀對象，還透露自己心目中的理想3條件：「親切、沉穩、貼心。」李雅英甚至提到：「如果我嫁來台灣的話，就能定居在台灣。」
記者張一笙／綜合報導
李雅英過去在韓國身兼展場SG、Model、啦啦隊等工作，身高170公分的她，更是有一雙白皙細長的大長腿，甜美的臉蛋搭配姣好的身材，以及勾人的「笑眼」，讓她在韓國、台灣都收獲不少粉絲。
李雅英近期與同團隊友秀秀子與Jessy一同前往平溪放天燈，秀秀子還偷爆料李雅英很愛台灣：「覺得台灣男生都很友善、溫柔，甚至有想定居台灣的打算，我決定要來幫她介紹男朋友了！」李雅英近日受訪時也說：「如果我嫁來台灣的話，就能定居在台灣。」似乎真的有將台灣男生列入結婚打算。
事實上，李雅英3月初才透露自己剛失戀，原因竟是因為MLB知名球星大谷翔平被爆已婚消息，不過李雅英隨後也表示：「但因為不是我的男人，就祝福他。」近日李雅英接受《三立新聞網》訪問時，透露自己心目中的理想3條件，表示自己：「不是這麼注重外表，親切、沉穩、貼心這三點很重要。」並表示自己最近非常喜歡近期出演《背著善宰跑》的男主角邊佑錫。
李雅英也表示自己非常喜歡尋找美食，不過也是一個十分好適應的人，透露自己非常喜歡自助便當，因為可以自己搭配。不過，李雅英話鋒一轉，表示她在台灣什麼事情都能適應：「唯獨地震我無法，太可怕了！」似乎地震將成為台灣男生追求李雅英的最大阻礙。
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