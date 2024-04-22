李雅英攜2啦啦隊女神放天燈！遭爆想「定居台灣」：台男都好友善
韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，自從來台灣發展後邀約不斷，工作行程滿到不行，一直以來都沒有好好停下腳步，欣賞台灣美景。所幸Fubon Angels的隊長秀秀子和Jessy，日前帶著李雅英逛逛平溪、體驗放天燈的文化，結果秀秀子還偷偷爆料，其實李雅英很欣賞台灣男生的友善與溫柔，甚至萌生想定居台灣的想法，直呼：「我決定要來幫她介紹男朋友了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
李雅英表示，她看過不少韓國人來到平溪老街放天燈，所以特別想要來走走：「這次秀秀子和Jessy當導遊陪我來玩，看到平溪老街古色古香，氛圍很棒，而且放天燈好特別，下次要帶我的家人一起來體驗。」
秀秀子和Jessy均表示，雖然語言不通，但李雅英的個性隨和開朗，彼此溝通無障礙。怎料，秀秀子竟偷偷爆料：「李雅英很愛台灣，也覺得台灣男生都很友善、溫柔，甚至有想定居台灣的打算。我決定要來幫她介紹男朋友了，哈哈。」
首次體驗放天燈的李雅英，寫下許多願望，除了替花蓮祈福，更希望富邦悍將今年能拿下總冠軍，李雅英表示：「雖然目前戰績落後，但球季才剛開始而已，我們的球員打球很有拚勁，總教練也很有名，接下來一定會倒吃甘蔗，越來越好，Fighting！」
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