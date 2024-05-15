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Toyz入獄不寂寞！近期5入監網紅整理　小玉要關5年：入獄倒數中

▲Toyz（中）因販賣大麻菸彈遭判4年2月，明（16）入監服刑。盤點近期入獄的5網紅，包含連千毅（右）、Toyz，還有入獄倒數的小玉（左）等。（圖／翻攝Toyz、連千毅臉書、小玉IG）
▲Toyz（中）因販賣大麻菸彈遭判4年2月，明（16）入監服刑。盤點近期入獄的5網紅，包含連千毅（右）、Toyz，還有入獄倒數的小玉（左）等。（圖／翻攝Toyz、連千毅臉書、小玉IG）

記者徐銘穗/綜合報導

知名網紅直播主Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月，明（16）上午將前往台中地檢署報到，發監至台中監獄服刑。Toyz入獄不寂寞，《NOWnews今日新聞》整理近期入監5網紅，包含連千毅、「晚安小雞」陳能釧與「阿鬧」魯祖顯、Toyz，以及入獄倒數的小玉。

連千毅關7年確定！才和真人娜美妻補辦婚禮　49字聲明「幹大事」

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38歲的知名直播主連千毅2019年指使小弟，到另一名直播主的寵物店開槍示威，引爆高雄「直播主之亂」，被以組織犯罪等罪判囚7年，去年6月1日到向新北地檢署報到入監，暫寄台北看守所新收人犯4人房、人犯編號為「9425」，後被轉送宜蘭監獄服刑。

連千毅入獄前，和結婚多年、有「真人娜美」封號的嬌妻石帕玉補辦婚禮，2人育有2名兒子。也在臉書發出49字聲明，寫下「謝謝大家的關心！這陣子想多陪陪父母、家人！買了許多書籍、準備好好來唸書！祝福大家身體健康、心想事成」，吐露要好好念書。

▲確定要被關後，連千毅今在臉書曬出到廟裡拜拜點香的照片，表示買了許多書，「準備好好來唸書」。（圖／翻攝連千毅臉書）
▲連千毅入監前在臉書曬出到廟裡拜拜點香的照片，表示買了許多書，「準備好好來唸書」。（圖／翻攝連千毅臉書）
「晚安小雞」柬埔寨服刑中！官方帳號深夜突發聲明：切勿以身試法

今年春節期間，網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與友人「阿鬧」（本名魯祖顯），因前往柬埔寨自導自演遭毆打綁架，遭當地警方逮捕，並搜出各種道具及假髮等，因嚴重破壞柬埔寨聲譽遭判刑2年。

當時，曾因販賣大麻菸彈入獄勒戒的「過來人」Toyz（劉偉健）直播中忍不住評斷，晚安小雞與阿鬧語言不通，在獄中的生活會過得很慘，甚至不一定回得來。目前2人正服刑中，「晚安小雞」官方LINE帳號深夜發出聲明，強調沒有授權任何非官方的肖像權，提醒「切勿以身試法」。

▲爭議網紅「晚安小雞」（陳能釧）與好友阿鬧（魯祖顯）日前飛往柬埔寨，聲稱闖入當地詐騙園區遭拘禁，事後卻遭當地警方拘捕，搜出大批道具踢爆造假過程與劇本。（圖／取自Hun Many 臉書）
▲爭議網紅「晚安小雞」（陳能釧）與好友阿鬧（魯祖顯）在柬埔寨因涉煽動社會動亂罪判2年。（圖／翻攝Hun Many 臉書）
Toyz入監日期確定！賣大麻判刑4年2月　5／16上午地檢署報到

知名直播主Toyz（劉偉健）3年前被查獲販賣大麻菸彈，法院判處4年2個月定讞。據了解，Toyz收到的執行通知書明載將在16日前往台中地檢署報到，沒意外將在該日發監至台中監獄服刑。

網紅小玉確定入獄！兜售「換臉謎片」海撈1338萬　判囚5年定讞

百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）與助理莊炘睿，2020年起利用深度偽造（DeepFake），將名人臉孔合成在AV女優身上製成A片，上網兜售牟取暴利，檢方認定共119人受害，包含雞排妹鄭家純、立委黃捷、前立委高嘉瑜及多位女藝人、網紅，藉此海撈超過新台幣1338萬元。

二審高等法院考量有83名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，去年底加重改判6年8月，其中5年不得易科罰金，沒收犯罪所得1338萬餘元，最高法院昨駁回上訴定讞，近期須入獄。

▲▼小玉製作、販售換臉名人A片一審被判5年6個月有期徒刑。（圖／翻攝自小玉IG）
▲小玉製作、販售換臉名人A片被判刑6年8月定讞，其中5年不得易科罰金，近期即將入獄。（圖／翻攝自小玉IG）

Toyz入獄前被爆想「急娶篠崎泫」！搶當台灣女婿內幕：護千萬資產

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