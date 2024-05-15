Toyz入獄不寂寞！近期5入監網紅整理　小玉要關5年：入獄倒數中

連千毅關7年確定！才和真人娜美妻補辦婚禮 49字聲明「幹大事」
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連千毅入獄前，和結婚多年、有「真人娜美」封號的嬌妻石帕玉補辦婚禮，2人育有2名兒子。也在臉書發出49字聲明，寫下「謝謝大家的關心！這陣子想多陪陪父母、家人！買了許多書籍、準備好好來唸書！祝福大家身體健康、心想事成」，吐露要好好念書。
「晚安小雞」柬埔寨服刑中！官方帳號深夜突發聲明：切勿以身試法
今年春節期間，網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與友人「阿鬧」（本名魯祖顯），因前往柬埔寨自導自演遭毆打綁架，遭當地警方逮捕，並搜出各種道具及假髮等，因嚴重破壞柬埔寨聲譽遭判刑2年。
當時，曾因販賣大麻菸彈入獄勒戒的「過來人」Toyz（劉偉健）直播中忍不住評斷，晚安小雞與阿鬧語言不通，在獄中的生活會過得很慘，甚至不一定回得來。目前2人正服刑中，「晚安小雞」官方LINE帳號深夜發出聲明，強調沒有授權任何非官方的肖像權，提醒「切勿以身試法」。
Toyz入監日期確定！賣大麻判刑4年2月 5／16上午地檢署報到
知名直播主Toyz（劉偉健）3年前被查獲販賣大麻菸彈，法院判處4年2個月定讞。據了解，Toyz收到的執行通知書明載將在16日前往台中地檢署報到，沒意外將在該日發監至台中監獄服刑。
網紅小玉確定入獄！兜售「換臉謎片」海撈1338萬 判囚5年定讞
百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）與助理莊炘睿，2020年起利用深度偽造（DeepFake），將名人臉孔合成在AV女優身上製成A片，上網兜售牟取暴利，檢方認定共119人受害，包含雞排妹鄭家純、立委黃捷、前立委高嘉瑜及多位女藝人、網紅，藉此海撈超過新台幣1338萬元。
二審高等法院考量有83名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，去年底加重改判6年8月，其中5年不得易科罰金，沒收犯罪所得1338萬餘元，最高法院昨駁回上訴定讞，近期須入獄。