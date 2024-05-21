名人堂花園飯店將易主？財務缺口巨大　洪騰勝借款破億仍積欠薪水

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日前先是有網友在Dcard論壇上發文，表示飯店的全體員工，甚至工讀生在發薪日都沒有拿到薪水，只有臨時收到一張薪資延遲給付同意書。事後，飯店方發出聲明表示，由於飯店交由新的經營團隊繼續營運，因此交接需要行政作業時間，薪水將在下週一發放。
根據《鏡週刊》的相關報導指出，名人堂飯店在疫情期間出現虧損，為了支付員工薪水，洪騰勝陸續向銀行、民間租賃公司借款，累積金額超過3億，甚至還向地下錢莊借錢，據傳金額達到1.2億元，且利率驚人，如今疑似無力償還，本人也音訊全無。
飯店經營權易主 由虧轉盈難度高
面對高額欠債下，名人堂飯店目前改由新團隊接手營運，但有相關人士質疑，接手經營的「優美飯店」資本額僅1,500萬元，相比名人堂飯店佔地1.7萬坪，市值將近28億元，經營團隊要能夠化腐朽為神奇，難度恐怕相當高。
另外，《鏡週刊》報導中也有業界人士透露，名人堂飯店交由優美團隊營運，是因為優美飯店答應協助處理洪騰勝的債務問題，換取的則是名人堂飯店的12年營運權。不過相關合約似乎是由洪騰勝的再婚對象楊于萱簽署，因為她在2024年3月接任董事長一職。
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