aespa超寵台灣歌迷！宣布8月林口演唱會「加2場」 門票5／25開賣
南韓「SM娛樂」旗下女團aespa由Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們將於8月10日在林口體育館開唱，門票已在11日售罄，主辦單位「iMe TW」當時跟《NOWnews今日新聞》透露有望加場，今（21）日正式宣布「加開2場」，確定於8月9日、11日開唱。
記者陳雅蘭／綜合報導
aespa今年1月才來台出席尾牙，相隔1個月宣布8月10日二度登台開專場，票價分為6888元、6600元、5800元、5200元、4800元、3800元、身障席2600元，門票5月11日下午1點啟售，開賣就湧入3萬人搶購，門票在1分鐘內賣完。主辦當時透露是否加場，要看藝人檔期決定，如今確定多唱2天。
《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI》除了原本的8月10日晚間7點的場次，特別於8月9日晚間7點半、8月11日晚間6點加場，地點為林口體育館，票價不變，官方會員於5月25日早上10點優先購買，5月25日下午3點在「拓元系統」啟售。
aespa是由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人氣不容小覷。
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