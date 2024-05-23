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老婆是新垣結衣還外遇？鄉民點出「超殘酷真相」揭男人真心話

▲星野源與新垣結衣傳出婚變後，雙方否認謠言。PTT鄉民熱議娶到女神還外遇原因，點出殘酷真相。（圖／Tokyo Metro）
▲星野源與新垣結衣傳出婚變後，雙方否認謠言。PTT鄉民熱議娶到女神還外遇原因，點出殘酷真相。（圖／Tokyo Metro）

記者黃雅琪／綜合報導

日本爆料網紅滝沢ガレソ（瀧澤加連）昨（22）日暗指，歌手星野源疑似出軌NHK主播林田理沙，與新垣結衣鬧出婚變傳聞，雙方已發聲闢謠。PTT網友熱議，擁有女神老婆還偷吃的原因，有人直言：「外遇和正不正無關，要的就是偷情新鮮感。」

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PTT網友以「老婆如果是新垣結衣等級，不可能劈腿吧？」為題發文，提到：「請問你們老婆如果是新垣結衣、波多野結衣、有村架純、平手友梨奈等女神，就是男人們的夢中情人，怎麼可能還會想劈腿！」直言表示：「又不是頭殼撞到，是不是！因為跟女神等級結婚，正常人都很惜福。」

▲新垣結衣（左）、星野源（右）將挑戰新手爸媽。（圖／《月薪嬌妻》官方推特）
▲新垣結衣（左）、星野源雙雙否認婚變傳聞。（圖／《月薪嬌妻》官方推特）
此番言論一出，立刻釣出大批網友熱議「老實說吃膩了就會想換，很正常」、「如果兩人不合長再完美也沒有用」、「能追到她的也有很多正的可以挑」、「膩，總是會膩了，天下第一美也沒有用！」已婚人士則認為「沒結過婚的人只會看外表評論」、「只有沒另一半的小孩才會說是看臉孔身材。」

▲新垣結衣、星野源小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲新垣結衣、星野源小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
新垣結衣
1988年6月11日（35歲）
2021年與《月薪嬌妻》星野源結婚
代表作：《戀空》、《月薪嬌妻》
出道契機：2001年參加當時雜誌《nicola》舉辦的模特兒甄選比賽獲得最優秀獎

星野源
1981年1月28日（43歲）
代表作品：音樂《SUN》、《戀》、《IDEA》
電影《罪之聲》
電視劇《月薪嬌妻》、《MIU404》
2021年與《月薪嬌妻》新垣結衣結婚
出道契機：2003年透過開放甄選參與大人計畫劇團《ニンゲン御破算》的演出，並毛遂自薦加入了大人計畫經紀公司，第一齣參演的電視劇為《水男孩》

▲星野源公司緊急發布聲明，否認爆料內容。（圖／AMUSE法務部X）
▲星野源公司緊急發布聲明，否認爆料內容。（圖／AMUSE法務部X）
▲新垣結衣在X自介上否認謠言。（圖／新垣結衣X）
▲新垣結衣在X自介上否認謠言。（圖／新垣結衣X）

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