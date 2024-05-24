Joeman爆7年暴瘦22公斤！粉絲笑：Joe是要換臉 減重菜單一次看
百萬YouTuber Joeman常在頻道裡介紹3C產品，以測評、開箱等拍片模式走紅，後來跨界轉往美食影片，甚至大手筆的將頻道節目化，拍攝「Joe是要對決」獲得不錯迴響。日前Joeman公開自己7年前與現階段的身形照片對比，驚呆一票網友，直言：「這是什麼《班傑明的奇幻旅程》」、「Joe是要換臉。」
記者施以慧／綜合報導
Joeman透露自己過去曾跟著健身教練健身，也看得出他的身形有開始變瘦，但後來沒上教練課後，又回歸以往的身材。近年來他透過健身跟飲食控制，有別以往肉感形象，7年就暴瘦22公斤。日前Joeman前往美國，並貼出過去曾在同一個地點拍出的對比照，讓網友大讚，瘦下來好看非常多。舊照片中的Joeman，戴著眼鏡，臉頰非常圓潤，還穿著夾腳拖，但再看到近期相片，Joeman因為已經動過近視雷射手術，把眼鏡拿掉之後，整個人回春不少，五官也更加立體。
Joeman的減肥成功，讓不少網友紛紛敲碗他的減重菜單，Joeman也大方透露「戒澱粉」跟「168飲食控制法」非常有效，再搭配大量的有氧運動跟重訓，才能順利瘦身成功，也讓不少網友狂讚可以上1集新片：「Joe是要換臉。」
而對比照片曝光，同為Youtuber的志祺七七，也貼出自己成功瘦身的照片，驚呆一票網有，肚子上的贅肉全部消失，志祺七七秒變型男，讓粉絲也驚嘆：「瘦身成功的男人真的太帥了」、「大家都越活越年輕是怎麼回事？」Joeman也在留言區回覆：「你贏了。」讓粉絲笑翻。