睽違20年台灣直飛普吉島！疫後他們衝第一：等到退休也要來耍廢

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不過《NOWnews今日新聞》記者在當地，倒是都遇上不少已屆退休年齡的台灣長輩們、還有感情恩愛的夫妻檔出遊，各個行動力超強，不只跟團到處趴趴走，參加跳島行程還報名刺激的快艇、香蕉船等活動，彷彿20年後再訪普吉島，身體和心態都回春了。
已退休的60多歲曾先生，告訴《NOWnews今日新聞》約莫20年前就已到過普吉島，「疫後看到燦星旅遊宣傳，想帶太太一起到普吉島享受放鬆耍廢」。事實上，2004年普吉島因南亞海嘯受創，暫停直飛的航班一擱置便是20年之久；曾先生對此也很有印象，表示：「早期台灣不只一家航空公司有直飛普吉島的航班啊，當時普吉島是很熱門的旅遊勝地」；無奈後來災害發生，就不再有這麼方便的選擇。
本週四（5/23）才剛抵達普吉島的曾先生，隔天便活力滿滿跳島至珊瑚島體驗水上活動，問道與20年前的普吉島相比，是否覺得如今有何不同？曾先生分享「目前沒感覺普吉島有什麼太大的改變」，但透露在地物價應是因為通膨而上漲有感。他分享20多年前來時，印象中玩一次拖曳傘才500元台幣，今天現場一問，可要花上1600元才能飛上天，體驗海天一色的遼闊。
不過，曾先生爽朗笑說：「要玩就玩刺激沒玩過的，早已預約報名快艇破浪」，走到沙灘上集合時，還和同團一名年僅13歲、卻高過大人一個頭的小學生，有說有笑搭著肩、穿上救生衣裝備等著出海去。
而另一對疫後已經出國好幾次的葉氏夫婦，悠哉靠在沙灘躺椅上享受日光浴，他們告訴《NOWnews今日新聞》記者，國門解封後兩人最遠已到過澳洲玩耍；這趟選在夏天還沒這麼炎熱之前，一起到泰國普吉島放鬆。葉先生特別提及：「覺得台灣人都能很快就和同團其他成員打成一片，是跟團旅行很大的收穫」，記者觀察他們和曾先生同團，相當於才相處剛過24小時，聊起天來的樣子已像多年好友般自在。
而在「上帝的岬角」神仙半島朝聖端坐在黃金佛龕的四面佛時，《NOWnews今日新聞》記者也遇上目測60～70歲的台灣團客，他們告訴記者：「都還記得20年前來普吉島時去過幻多奇（當地知名泰國文化主題樂園）」，眾人聊起時稱讚「不錯啦，有大象10幾隻一起站在舞台上，舞台要揪勇欸」。
得知幻多奇一旁新開幕了榮獲9項金氏世界紀錄的「Carnival Magic夢幻嘉年華樂園」，大家也相當期待可以體驗世界最多LED燈數的燈光音響秀、世界最高劇場舞台拱門、世界最大的戶外吊燈等設施，親眼一見獲得美國《TIME》時代雜誌「2023年全球50大最佳景點」。