BLACKPINK Rosé簽給Teddy！個人事業仍逃不過YG掌握　粉絲超納悶

南韓女天團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa去年底跟「YG娛樂」續團體合約，個人事業則自行打理，繼Jennie成立公司「ODD ATELIER」、Jisoo加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「BLISSOO」、Lisa創立品牌「LLOUD」後，動向不明的Rosé今（18）日終於揭曉，她確定簽給Teddy的公司「The Black Label」，跟Zion.T、全昭彌（Somi）、BIGBANG太陽、朴寶劍當同事。
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「The Black Label」為「YG娛樂」的相關企業夥伴，由知名音樂創作家Teddy Park（朴洪俊）開設，他過去與BLACKPINK就是長期合作的關係，團體代表曲《口哨》、《Boombayah》、《Playing with Fire》、《Stay》、《How You Like That》、《Ice Cream》、《Lovesick Girls》、《Crazy Over You》；Lisa單曲《LALISA》、Rosé單曲《On the Ground》、Jisoo單曲《FLOWER》、Jennie單曲《Solo》和《You & Me》，全都是出自Teddy之手，稱他為BLACKPINK御用的音樂製作人也不為過。
「The Black Label」表示，因為Teddy跟Rosé長期合作相處，對彼此有一定的信任基礎，因此簽訂專屬合約，「目前Rosé正在準備以新的音樂作品與全球粉絲見面，今後將與國際唱片公司合作，在全世界展開音樂活動。請期待擁有獨一無二音樂特色的Rosé，和追求藝術家自由的The Black Label相遇後，而展現最佳成果，我司承諾今後將大力支持Rosé，使其在多方面更加活躍，謝謝」。
雖然Teddy是知名的製作人，但他的「The Black Label」其中的21％股份為「YG娛樂」所有，粉絲對於Rosé依舊留在前東家體系，感到不捨與擔憂，因為她還是「YG娛樂」專屬藝人時，個人活動少之又少，不相信跳到「The Black Label」會改善情況，紛紛表示：「Rosé為何要想不開！」