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BLACKPINK Rosé簽給Teddy！個人事業仍逃不過YG掌握　粉絲超納悶

▲女團BLACKPINK成員Rosé確定跟「YG娛樂」相關企業公司「The Black Label」簽訂個人合約，老闆為知名音樂製作人Teddy。（圖／Rosé IG）
▲女團BLACKPINK成員Rosé確定跟「YG娛樂」相關企業公司「The Black Label」簽訂個人合約，老闆為知名音樂製作人Teddy。（圖／Rosé IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa去年底跟「YG娛樂」續團體合約，個人事業則自行打理，繼Jennie成立公司「ODD ATELIER」、Jisoo加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「BLISSOO」、Lisa創立品牌「LLOUD」後，動向不明的Rosé今（18）日終於揭曉，她確定簽給Teddy的公司「The Black Label」，跟Zion.T、全昭彌（Somi）、BIGBANG太陽、朴寶劍當同事。

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▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Lisa、Rosé的個人介紹已消失在「YG娛樂」官網中。（圖／YG官網）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Lisa、Rosé自行打理個人事業，個人介紹已消失在「YG娛樂」官網。（圖／YG官網）
「The Black Label」為「YG娛樂」的相關企業夥伴，由知名音樂創作家Teddy Park（朴洪俊）開設，他過去與BLACKPINK就是長期合作的關係，團體代表曲《口哨》、《Boombayah》、《Playing with Fire》、《Stay》、《How You Like That》、《Ice Cream》、《Lovesick Girls》、《Crazy Over You》；Lisa單曲《LALISA》、Rosé單曲《On the Ground》、Jisoo單曲《FLOWER》、Jennie單曲《Solo》和《You & Me》，全都是出自Teddy之手，稱他為BLACKPINK御用的音樂製作人也不為過。

「The Black Label」表示，因為Teddy跟Rosé長期合作相處，對彼此有一定的信任基礎，因此簽訂專屬合約，「目前Rosé正在準備以新的音樂作品與全球粉絲見面，今後將與國際唱片公司合作，在全世界展開音樂活動。請期待擁有獨一無二音樂特色的Rosé，和追求藝術家自由的The Black Label相遇後，而展現最佳成果，我司承諾今後將大力支持Rosé，使其在多方面更加活躍，謝謝」。

雖然Teddy是知名的製作人，但他的「The Black Label」其中的21％股份為「YG娛樂」所有，粉絲對於Rosé依舊留在前東家體系，感到不捨與擔憂，因為她還是「YG娛樂」專屬藝人時，個人活動少之又少，不相信跳到「The Black Label」會改善情況，紛紛表示：「Rosé為何要想不開！」

BLACKPINK 4成員公司與近況：

Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。

Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆，目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。

Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前正出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。

Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。

▲Teddy是南韓非常著名的音樂製作人，2NE1、BIGBANG、BLACKPINK多首膾炙人口的歌曲，都是由他製作。（圖／翻攝YG官網）
▲Teddy是南韓非常著名的音樂製作人，2NE1、BIGBANG、BLACKPINK多首膾炙人口的歌曲，都是由他製作。（圖／翻攝YG官網）

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