藏壽司全面9折！台灣十大人氣排行榜：半數是「這系列」贏過鮭魚

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截至2024年5月底，藏壽司在全台擁有56間分店，累積銷售4.26億盤壽司！把這些壽司盤堆疊起來，高度相當於16782座台北101大樓。歡慶來台10週年，藏壽司特別於6月21日至6月27日連續7天，推出全台門市消費不限金額「全面9折」優惠活動，只要出示手機按讚藏壽司Facebook或追蹤Instagram畫面就打折！滿額贈以折後金額計算，優惠不併用；不過活動期間內優惠不限次數，鐵粉們把握時間吃好康。
📌藏壽司「台灣人氣壽司Top10」！半數是「這系列」：贏過鮭魚
藏壽司還公布「台灣人氣壽司Top10」，相較於日本人最愛生食鮪魚，台灣消費者則是相當熱愛鮭魚；從排行榜名單還可發現，國人對「炙烤系列」情有獨鍾，竟一次上榜5個品項霸榜半數，席次贏過上榜4款的鮭魚，不過冠亞軍則由「炙烤照燒鮭魚」、「炙烤起司鮭魚」拿下。
壽司郎「台灣十大人氣壽司」：
1、炙烤照燒鮭魚 40元
2、炙烤起司鮭魚 40元
3、熟成鮪魚 40元
4、炙烤明太子鮭魚 40元
5、壽喜牛燒肉握壽司 40元
6、生鮭魚脂 80元
7、炸蝦天婦羅海苔包 40元
8、玉子燒 40元
9、炙烤起司豬五花 40元
10、炙烤起司鮮蝦 40元
📌台灣壽司郎6周年創業祭！「生鮭魚2貫50元」一貫25元開吃
台灣壽司郎6周年創業祭，即日起至6月23日開吃超人氣「生鮭魚」2貫50元限時好康，相當於一貫生鮭魚只要25元，鮭魚控們必須要吃爆！同時迎接原神啟動，聯名冒險RPG《原神》回轉之宴，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可免費獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」乙張；全台限量 80000張，數量有限換完為止（共2款，款式隨機發送）。只要消費滿 500 元，還可同步以 350 元加價換購壽司郎聯名款『「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入）』；全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二組）。