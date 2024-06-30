7月新制整理／囤房稅2.0、免費快篩　559億現金「這天」直接入帳

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倂排臨停「8交通微罪」今起不能檢舉了 全場笑：大違停時代啟動
6月30日起，併排臨時停車、在快車道違停等，共計8項交通違規不再開放民眾檢舉，但「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽」、「於身心障礙專用停車位違規停車」、「四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車、、「依順行方向臨時停車」及「四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車」等5項則可以繼續檢舉。
新冠爆發！免費快篩劑「全台2千間診所發放一鍵看」 4大超商開賣
台灣新冠肺炎COVID-19疫情連5週上升，衛生福利部疾病管制署預估7月就會進入疫情高原期，並因應疫情，7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩，疾管署27日已經公布診所名單，這次，主要是針對有相關症狀的病患或是親友，前往診所就醫時經醫師判斷快篩需求才會提供。
囤房稅2.0 7月1日上路！新制稅率、3大變革一次看 445萬戶受影響
財政部的「房屋稅差別稅率2.0方案」（囤房稅2.0）7月1日正式實施，包括三大變動：第一，非自住住家將從縣市歸戶改為全國歸戶；第二，共有房屋的持有者將分別以一戶歸戶；第三，單一自住減稅政策也將進行調整，需留意適用資格。
新制的主要目的是加重多屋者的持有成本，針對非自住住家房屋，將原本的「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，並調高法定稅率至2％至4.8％。
70萬張「農粉幣」來了！「每張面額250元」這2類人7/1起可領取
為了振興花蓮震後觀光與農業發展，農業部自7/1起到10/31間發放70萬張「農粉幣」，每張面額250元，到花蓮遊玩或指定電商平台消費滿額就可領取到農粉幣，目前配合業者超過1500家。
農業部公布農粉幣有2類領取方式，第一類方式是實際到花蓮旅遊民眾，上網註冊加入農業易遊網會員，在花蓮縣內手機開啟定位登入會員中心，點擊領取兌換花蓮振興農粉幣，就可以領幣在花蓮指定店家使用。不過要注意，領幣之後必須在7日內使用完畢。
343萬戶可領錢了！綜所稅首批退稅559.2億創新高 預計7／31入帳
財政部財政資訊中心日前公布，112年度綜合所得稅第一批退稅件數超過343.6萬件，退稅金額新台幣559.2億元，創歷年首批退稅規模的新高紀錄，首批退稅款也將於今年7月31日入帳。
3管道可查詢能否收到綜所稅退稅，「網路申報查詢」：至國稅局網站登入個人申報系統，即可查詢所得稅退稅狀態。「臨櫃查詢」：至國稅局各地稽徵所、稅務所、總局或分局辦理臨櫃查詢，需攜帶身分證、印章及所得稅申報書等相關文件辦理退稅手續。以及「稅務APP查詢」：國稅局稅務APP提供納稅人透過手機登入查詢所得稅退稅相關資訊。
🔴地方性
彰化全國首創回收棉被、枕頭 紙容器、塑膠杯蓋沒分類重罰6000元
彰化縣回收新制7月1日上路，全國首創把棉被、枕頭、床單等家居紡織品納入試辦回收項目，新制也針對民眾最常忽略的薄片塑膠（如塑膠杯蓋）、紙容器等物品，將列為重點稽查項目，一旦未依規定做好分類，清潔隊可拒收或依法處1200元以上，6000元以下罰鍰。
台中沙鹿區新增2路口科技執法 強化抓闖紅單、跨越雙白線
台中市沙鹿區新增「屏西路與向上路口」、「向上路與自立路口」兩處路口科技執法，7月1日啟用，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締。
目前台中市已在21處路口設置科技執法，台中市府指出，經統計去年事故件數較前一年下降16.85%，顯示有助改善交通安全，今年再新增20處路口建置科技執法設備。