本周咖啡優惠！7-11、全家「限周一寄杯都5折」　星巴克買一送一

7月星巴克「買一送一」最新優惠！加料才10元　手搖飲COMEBUY半價

▲7月1日星巴克「冰飲買一送一」最新優惠！客製化加料黑糖葛粉、杏仁豆腐才10元；手搖飲料COMEBUY、CoCo都可也「買一送一」爽喝半價優惠，消暑好康一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7月1日星巴克「冰飲買一送一」最新優惠！客製化加料黑糖葛粉、杏仁豆腐才10元；手搖飲料COMEBUY、CoCo都可也「買一送一」爽喝半價優惠，消暑好康一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

7月1日星巴克「冰飲買一送一」最新優惠！客製化加料黑糖葛粉、杏仁豆腐只要10元；手搖飲料COMEBUY、CoCo都可也「買一送一」爽喝半價優惠，消暑好康一次整理告訴你。

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📌星巴克冰飲買一送一」7月最新優惠！加料10元
今7月1日開工上班日，星巴克也推出擁抱夏天沁涼必備好友分享日「買一送一」，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯口味皆一致的冰飲，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克7月還有加料優惠，即日起至7月31日，活動期間任一款冰飲，客製化添加「黑糖葛粉」或「杏仁豆腐」只要10元優惠。優惠品項依門市現貨為主，售完為止。

▲7月星巴克「冰飲買一送一」最新優惠！客製化加料才10元。（圖／星巴克提供）
▲7月星巴克「冰飲買一送一」最新優惠！客製化加料「黑糖葛粉」或「杏仁豆腐」才10元。（圖／星巴克提供）
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
7月COMEBUY最新優惠，即日起至7月2日，在Uber Eats點購COMEBUY蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

📌CoCo都可：Uber Eats外送買一送一！7月新品開喝「玫荔佳人」
CoCo都可即日起至7月2日，Uber Eats外送爽喝CoCo都可珍珠奶茶、仙草蜜都「買一送一」半價優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。7月暑假迎接產量稀少的荔枝，開喝全新「玫荔佳人」手搖飲料，選用玫瑰風味紅茶為基底，搭配白嫩荔枝果肉與滑溜Q彈的蜜香凍，喝得到花香果香與茶香，推薦不另外加糖、少冰最佳賞味組合。

▲COMEBUY夏季冰茶祭，推經典蘋果冰茶與鳳梨冰茶，限時三天(買一送一)。（圖／品牌提供）
▲7月COMEBUY外送Uber Eats「買一送一」。（圖／品牌提供）
▲CoCo都可Uber Eats外送買一送一！7月開喝「玫荔佳人」新品。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo都可Uber Eats外送買一送一！7月開喝「玫荔佳人」新品。（圖／CoCo都可提供）

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