7月星巴克「買一送一」最新優惠！加料才10元　手搖飲COMEBUY半價

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今7月1日開工上班日，星巴克也推出擁抱夏天沁涼必備好友分享日「買一送一」，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯口味皆一致的冰飲，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克7月還有加料優惠，即日起至7月31日，活動期間任一款冰飲，客製化添加「黑糖葛粉」或「杏仁豆腐」只要10元優惠。優惠品項依門市現貨為主，售完為止。
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
7月COMEBUY最新優惠，即日起至7月2日，在Uber Eats點購COMEBUY蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：Uber Eats外送買一送一！7月新品開喝「玫荔佳人」
CoCo都可即日起至7月2日，Uber Eats外送爽喝CoCo都可珍珠奶茶、仙草蜜都「買一送一」半價優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。7月暑假迎接產量稀少的荔枝，開喝全新「玫荔佳人」手搖飲料，選用玫瑰風味紅茶為基底，搭配白嫩荔枝果肉與滑溜Q彈的蜜香凍，喝得到花香果香與茶香，推薦不另外加糖、少冰最佳賞味組合。