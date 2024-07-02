NBA自由市場7/2總整理！K湯3年16億轉戰獨行俠　勇士浪花兄弟拆夥

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Klay Thompson今（2）日傳出已經跟達拉斯獨行俠隊達成共識，根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski)披露，Klay Thompson將加入獨行俠，以3年5000萬美元（約台幣16億）加上球員選擇權，以先簽後換的方式的加盟新球隊，不但將跟Luka Doncic和Kyrie Irving找來幫手，他也正式將離開勇士軍團，跟好友「柯瑞」Stephen Curry組成的「浪花兄弟」（The Splash Brothers）也正式拆夥。
2024年NBA自由市場簽約狀況：
Obi Toppin四年6000萬美元續約溜馬
James Harden兩年7000萬美元續約快艇
Kevin Love兩年800萬美元續約熱火
𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術
𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺
Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師
𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠
Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人
Eric Gordon一年300萬美元簽約76人
Alex Len一年300萬美元續約國王
DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊
Paul George四年2億2120萬美元簽約76人
Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人
Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克
Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆
𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞
Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠
Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆
Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆
Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛
Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人
𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士
Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士
Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士
𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇
Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿
Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克
Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術
Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術