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NBA自由市場7/2總整理！K湯3年16億轉戰獨行俠　勇士浪花兄弟拆夥

▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）
▲Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」。（圖／資料照，取自＠BR推特）

記者吳政紘/綜合報導

NBA自由市場台灣時間7月1日開市，7/2起也陸續出現許多重磅消息，其中最大咖的就是Klay Thompson將離開金州勇士以3年超過5000萬美元(約16.2億台幣）的大約轉戰新東家達拉斯獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，而獨行俠組成「新三巨頭」，加上塞爾提克隊陣中一哥Jayson Tatum也拿到5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪，創下NBA史上最大合約紀錄，《NOWnews》也幫讀者整理出2024年NBA的重要交易案和球星最新動態。(截止自7月2日)

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▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4奪冠，還寫下無數紀錄，但隨著Klay Thompson離開，三巨頭正式瓦解。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4奪冠，還寫下無數紀錄，但隨著Klay Thompson離開，三巨頭正式瓦解。（圖／美聯社／達志影像）
Jayson Tatum自2017年加盟塞爾提克以來，連打了7年季後賽，從未缺席過任何一場，2022年冠軍賽還輸給勇士隊，讓他很嘔，不過今年Jayson Tatum總算一圓冠軍夢，他在冠軍賽賽繳出場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻，雖在FMVP票選中不敵Jaylen Brown，但綠衫軍能贏得隊史第18冠，他的表現絕對功不可沒。

Klay Thompson今（2）日傳出已經跟達拉斯獨行俠隊達成共識，根據《ESPN》知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski)披露，Klay Thompson將加入獨行俠，以3年5000萬美元（約台幣16億）加上球員選擇權，以先簽後換的方式的加盟新球隊，不但將跟Luka Doncic和Kyrie Irving找來幫手，他也正式將離開勇士軍團，跟好友「柯瑞」Stephen Curry組成的「浪花兄弟」（The Splash Brothers）也正式拆夥。

2024年NBA自由市場簽約狀況：

◾ Obi Toppin四年6000萬美元續約溜馬

◾ James Harden兩年7000萬美元續約快艇

◾ Kevin Love兩年800萬美元續約熱火

◾ 𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術

◾ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺

◾ Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師

◾ 𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠

◾ Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人

◾ Eric Gordon一年300萬美元簽約76人

◾ Alex Len一年300萬美元續約國王

◾ DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊

◾ Paul George四年2億2120萬美元簽約76人

◾ Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人

◾ Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克

◾ Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆

◾ 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞

◾ Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠

◾ Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆

◾ Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆

◾ Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛

◾ Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人

◾ 𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士

◾ Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士

◾ Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士

◾ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇

◾ Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿

◾ Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克

◾ Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術

◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術

▲塞爾提克當家球星Jayson TatumJayson Tatum擊敗達拉斯獨行俠，奪下隊史第18座總冠軍，預計獲得5年102億大約。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克當家球星Jayson TatumJayson Tatum擊敗達拉斯獨行俠，奪下隊史第18座總冠軍，預計獲得5年102億台幣大約。（圖／美聯社／達志影像）

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