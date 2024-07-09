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想減肥卻難擋食慾？ 研究：運動後高蛋白飲食　還能延緩肌肉衰減

▲陽明交通大學教授陳喬男攜手跨校研究團隊發現，運動後吃高蛋白質食物可以抑制食慾。（AI生成示意圖／陽明交通大學提供）
▲陽明交通大學教授陳喬男攜手跨校研究團隊發現，運動後吃高蛋白質食物可以抑制食慾。（AI生成示意圖／陽明交通大學提供）

記者林則澄／台北報導

對於許多民眾而言，想要維持穠纖合度的身材相當不易。陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系教授陳喬男，攜手跨校研究團隊發現，運動後吃高蛋白質食物，不僅可以抑制食慾，還能延緩肌肉衰減、改善心血管代謝，正是有效的體重控制策略。

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高蛋白飲食因具飽足感，一度成為坊間流行的減重法之一，陳喬男攜手陽明交大博士徐國禎、體育大學運動科學研究所教授錢桂玉針對高蛋白飲食展開研究，再度透過實證方法驗證高強度間歇運動，輔以高蛋白飲食可以抑制食慾衝動，延緩肌肉衰減並且改善心血管代謝。

陽明交大表示，研究團隊針對平均年齡接近60歲的中年肥胖族群，實施持續3個月的高強度間歇飛輪運動，發現即使在運動後的食慾明顯增加，但在運動30分鐘內補充高蛋白飲品的人，不僅會有較低的飢餓感，還能降低吃宵夜的機會，這也顯示做完中高強度運動攝取高蛋白飲品，正是一種有效的體重控制策略。

不過之前研究團隊就在實驗發現，運動配合高蛋白飲食可以改善中年肥胖者心血管疾病的危險因子，還能預防肌少症。受試族群連續3個月採取高蛋白飲食加上運動，明顯降低體內的膽固醇與三酸甘油脂，除了顯著減少脂肪量，並且改善胰島素敏感性、葡萄糖耐受性以及發炎反應，同時增強肌肉力量與運動能力。

陳喬男表示，以往的資料建議每人每公斤每天攝取1.6公克蛋白質維持肌肉質量，因此她與研究團隊就以這個數據作為實驗組的飲食目標，而且心寬體胖也是中高年齡族群普遍性的問題，衍生出來的是心血管疾病，運動量減少也讓肌肉流失更加快速。

▲跨校研究團隊包括國立體育大學運動科學研究所教授錢桂玉（左起）、陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系教授陳喬男、博士徐國禎。（圖／陽明交通大學提供）
▲跨校研究團隊包括體育大學運動科學研究所教授錢桂玉（右起）、陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系教授陳喬男、博士徐國禎。（圖／陽明交通大學提供）
陳喬男指出，研究成果除了提供中高年齡肥胖的族群重要的參考，也為肥胖管理者帶來新的思路與策略，但她提醒，這項研究是在驗證高蛋白飲食之於中高年齡族群的運動生理表現，並非表示純粹維持高蛋白飲食就是良好的體重管理方法，運動才是一切的根本，活動能力、心血管與代謝疾病風險的管控，是比體重更需注意的事。

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