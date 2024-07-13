直擊／KBS音樂節目高雄錄影！K-POP最年輕女團UNIS「超火辣開唱」

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今晚演出以UNIS打頭陣，她們出場先致敬前輩的作品，包含Wonder Girls的《So Hot》、MAMAMOO的《You're the Best》、IZ*ONE的《La Vie en Rose》、Red Velvet的《Ice Cream Cake》等，隨即才表演自身歌曲：《SUPERWOMAN》、《Whatchu Need》、《Butterfly's Dream》、《Dream of girls》、《Dopamine》，她們也是今天表演最多首歌曲的藝人。
UNIS今天是第一次來台，成員全部有備而來，均以中文自我介紹，更頻頻表示「我愛你」、「很高興見到大家」、「我想你，高雄」等辭彙；她們還跟全場互動，擺出許多可愛表情，並表示：「為了跟粉絲一起度過2024年，我們分享一下我們未來的計劃，我們在8月6日要正式回歸了！到時會呈現不同形象，請大家多多期待喔！」
今晚的主舞台不同以往正規演唱會的形式，舞台設置於正中央，藝人能以360度環繞的視角與觀眾互動，此外還有左右的延伸舞台，讓歌手能更貼近看台區，全方位歌迷都能顧及到，現場萬名觀眾HIGH翻天。
其實《K-Mega Concert in Kaohsiung》是南韓電視台KBS的音樂節目，今晚的所有演出，確定會在9月於頻道「KBS WORLD」轉播，主辦單位表示，要藉由此次演出，向國際展現眾多K-POP藝人的傳奇舞台，以及台灣粉絲的熱情。