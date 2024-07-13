「少女時代」太妍要來台灣了！8月31日高雄巨蛋開唱

直擊／宣美敬業錄KBS節目！漏網畫面「狂躲高雄掃地哥哥」超爆笑

▲宣美到高雄錄音樂節目《K-Mega Concert in Kaohsiung》，場上躲掃地帥哥的畫面超爆笑。（圖／JULIUS / TOBESOFT）
▲宣美到高雄錄音樂節目《K-Mega Concert in Kaohsiung》，場上躲掃地帥哥的畫面超爆笑。（圖／JULIUS / TOBESOFT）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓性感女神宣美相隔1年7個月再造訪南台灣，今（13）日跟UNIS權恩妃MAMAMOO華莎Red Velvet一同出席KBS位於高雄巨蛋舉辦的拼盤演唱會《K-Mega Concert in Kaohsiung》，當宣美表演完後，她喘到一直在找水喝，更邊躲掃地人員邊跟大家問候，場面荒唐爆笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宣美《K-Mega Concert in Kaohsiung》。（圖／讀者提供）
▲▼宣美邊喝水邊躲掃地的工作人員，錄影途中一直跑來跑去超逗趣。（圖／讀者提供）
▲宣美《K-Mega Concert in Kaohsiung》。（圖／讀者提供）
 
宣美曾是「SM娛樂」的練習生，後來離開轉加入「JYP娛樂」，2007年以女團Wonder Girls的成員出道，但在2010年為了考大學決定退團。2012年推出首支單曲《24 Hours》再創事業巔峰，作品傳唱度極高，後續發表的《Full Moon》、《Gashina》、《Heroine》、《Noir》、《Lalalay》也都深受歡迎。而她上一次來台，是2022年的12月造訪台南耶誕活動，今天是相隔1年7個月再到南台灣會粉絲。

宣美今晚表演的第一首歌，就送上6月13日才發行的熱騰騰新歌《Balloon in Love》，她表演完後表示：「你們好，高雄，我是宣美！我隔很久再來到這裡，你們有想我嗎？第一首歌，我唱了我的新歌《Balloon in Love》，我也是第一次這樣展現給大家看....」其實她在說這些話的時候，舞台上至少有7位工作人員走來走去掃紙花，宣美就邊說話邊躲掃地的人，畫面十分逗趣。

她也跟主持人神童玩「終極二選一」的遊戲，當被問到「刪掉手機所有照片」VS.「刪掉所有聯絡人」，宣美毫不猶豫選後者，她害羞笑說：「因為我沒什麼特別多的聯絡人。」而「跟蟲住」VS.「跟鬼住」，她選擇跟蟲住：「因為我很會抓蟲！」對於「在家休息一天」VS.「去旅遊清單的地點待半天」，宣美笑說：「當然是一天啊！」

演出最後，宣美送上知名夯曲《Gashina》，開唱前她感性表示：「唱完這首我就要跟大家說再見了，真的謝謝大家，我愛你！」語畢她就跑到延伸舞台表演，過程中宣美喘到不行，仍大力跳舞跟飆唱，賣力的表演相當好看。

這次的《K-Mega Concert in Kaohsiung》拼盤演唱會主舞台不同以往正規演唱會的形式，舞台設置於正中央，藝人能以360度環繞的視角與觀眾互動，此外還有左右的延伸舞台，讓歌手能更貼近看台區，全方位歌迷都能顧及到，現場萬名觀眾HIGH翻天。而今天的所有內容，確定會在9月於南韓頻道「KBS WORLD」轉播，主辦單位表示，要藉由此次演出，向國際展現眾多K-POP藝人的傳奇舞台，以及台灣粉絲的熱情。

▲宣美《K-Mega Concert in Kaohsiung》。（圖／JULIUS / TOBESOFT）
▲宣美是《K-Mega Concert in Kaohsiung》第4組登場的表演的嘉賓。（圖／JULIUS / TOBESOFT）
▲宣美《K-Mega Concert in Kaohsiung》。（圖／JULIUS / TOBESOFT）
▲宣美表演知名曲《24 Hours》，萬名觀眾叫翻天。（圖／JULIUS / TOBESOFT）

直擊／KBS音樂節目高雄錄影！K-POP最年輕女團UNIS「超火辣開唱」

直擊／「水彈女神」權恩妃辣扭完美身材！送高雄鄉親福利：我很美

直擊／華莎KBS錄影連飆MAMAMOO組曲　高雄鄉親好嗨：I feel good

直擊／Red Velvet高雄錄影「Wendy暴瘦現身」　神童端蛋糕幫慶生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載