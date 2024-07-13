直擊／宣美敬業錄KBS節目！漏網畫面「狂躲高雄掃地哥哥」超爆笑

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宣美今晚表演的第一首歌，就送上6月13日才發行的熱騰騰新歌《Balloon in Love》，她表演完後表示：「你們好，高雄，我是宣美！我隔很久再來到這裡，你們有想我嗎？第一首歌，我唱了我的新歌《Balloon in Love》，我也是第一次這樣展現給大家看....」其實她在說這些話的時候，舞台上至少有7位工作人員走來走去掃紙花，宣美就邊說話邊躲掃地的人，畫面十分逗趣。
她也跟主持人神童玩「終極二選一」的遊戲，當被問到「刪掉手機所有照片」VS.「刪掉所有聯絡人」，宣美毫不猶豫選後者，她害羞笑說：「因為我沒什麼特別多的聯絡人。」而「跟蟲住」VS.「跟鬼住」，她選擇跟蟲住：「因為我很會抓蟲！」對於「在家休息一天」VS.「去旅遊清單的地點待半天」，宣美笑說：「當然是一天啊！」
演出最後，宣美送上知名夯曲《Gashina》，開唱前她感性表示：「唱完這首我就要跟大家說再見了，真的謝謝大家，我愛你！」語畢她就跑到延伸舞台表演，過程中宣美喘到不行，仍大力跳舞跟飆唱，賣力的表演相當好看。
這次的《K-Mega Concert in Kaohsiung》拼盤演唱會主舞台不同以往正規演唱會的形式，舞台設置於正中央，藝人能以360度環繞的視角與觀眾互動，此外還有左右的延伸舞台，讓歌手能更貼近看台區，全方位歌迷都能顧及到，現場萬名觀眾HIGH翻天。而今天的所有內容，確定會在9月於南韓頻道「KBS WORLD」轉播，主辦單位表示，要藉由此次演出，向國際展現眾多K-POP藝人的傳奇舞台，以及台灣粉絲的熱情。