直擊／華莎KBS錄影連飆MAMAMOO組曲　高雄鄉親好嗨：I feel good

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今晚華莎作為第三組登場的表演嘉賓，她唱完知名曲《I Love My Body》後，開心表示：「大家好，我是華莎，是的我來到了《K-Mega Concert in Kaohsiung》，這是第2次來到高雄了，今天的舞台大家也看到了，是360度的舞台，我可以從四面八方感受到大家的能量，真的是太棒了！大家都能看得清楚我嗎？我每次都在高雄收到很大的能量，所以我剛剛第一首歌準備《I Love My Body》，我會繼續吸收大家能量，努力到每個角落表演下去，各位，你有多期待？就『尖叫聲』！」
場上，神童要求華莎分享3個TMI（生活小細節），此時的華莎非常渴，環顧四周一直在找礦泉水，沒有立即回答問題，她跑到角落狂吸幾口水後，笑說：「我來趕快告訴大家我的3個TMI，昨天來到高雄心情太好，因為太好，所以我睡前喝了一堆紅酒...然後我吃了真的很好吃的麵包！你們知道是什麼嗎？裡面有奶油，真的很好吃。我為了要站在舞台上，怕身體太重，沒有好好吃飯，因為我想讓大家看到我帥氣的樣子，所以我決定表演完後，我要吃遍高雄所有的美食！」
華莎今天總計帶來《I Love My Body》、《Twit》、《Décalcomanie》、《Egotistic》、《Starry Night》、《Dingga》、《HIP》、《Maria》、《Chili》等曲，她表示「我一定會再來」，笑說：「更努力、更頻繁來的！」對於今晚能跟大家共享時光，分享舞台，「我真的很開心！」
事實上，MAMAMOO是今年（2024）上半年來台次數最多的韓國藝人，但因為不只她們過度頻繁來台，網友為此舉辦「韓星台灣灶腳大賽」，華莎日前得知她跟成員「目前」排名第一，震驚表示：「真的假的？但我覺得這滿正面的！」；所以對於華莎今天場上表示「一定會再來」，一翻話笑翻全場。
這次的《K-Mega Concert in Kaohsiung》拼盤演唱會主舞台不同以往正規演唱會的形式，舞台設置於正中央，藝人能以360度環繞的視角與觀眾互動，此外還有左右的延伸舞台，讓歌手能更貼近看台區，全方位歌迷都能顧及到，現場萬名觀眾HIGH翻天。而今天的所有內容，確定會在9月於頻道「KBS WORLD」轉播，主辦單位表示，要藉由此次演出，向國際展現眾多K-POP藝人的傳奇舞台，以及台灣粉絲的熱情。