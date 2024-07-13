直擊／「水彈女神」權恩妃辣扭完美身材！送高雄鄉親福利：我很美
南韓電視台KBS音樂節目《K-Mega Concert in Kaohsiung》今（13）日晚間6點在高雄巨蛋開錄， 由Super Junior成員神童以「預錄」的方式擔任主持人，UNIS、權恩妃、宣美、MAMAMOO華莎、Red Velvet接力開唱。今晚第二組登場的是「水彈女神」權恩妃，她幽默表示：「我很美！」全場萬名觀眾叫翻天。
記者陳雅蘭／高雄報導
2014年，權恩妃曾是女團Secret、Girl's Day的伴舞，她當年也在麵包店、網咖、便利店、咖啡店打工，同年7月以8人女團Ye-A出道，2015年退團後她加入「Woollim娛樂」當練習生，成為INFINITE、Lovelyz的伴舞，跟LE SSERAFIM的隊長金采源曾是室友。直到2018年參戰知名選秀節目《PRODUCE 48》，她最終獲得第7名成績，成功加入限定團體IZ*ONE並擔任隊長，該團於2021年4月29日解散；權恩妃也SOLO出道，她因為有著身高158.4公分，體重44.7公斤的完美比例與姣好臉蛋，經常受邀出席超知名音樂祭Waterbomb，她場上擺脫昔日女偶像的保守穿搭，性感形象顛覆大眾，甚至獲封「水彈女神」，名氣響亮。
權恩妃今年3月才來台錄節目，今是相隔4個月再訪台，也是第一次首訪高雄。她以《Underwater》作為第一首歌登場，場上的四面舞台為權恩妃打造成水族箱，先是將她圍住，再隨著前奏漸漸往上升，權恩妃化身「仙女」的模樣現身，所有舞者更揮著羽毛扇子伴舞，畫面相當華麗。
她用中文表示：「大家好我是恩妃，真的很高興見到大家！」因為是第一次來到高雄，讚美南台灣的鄉親很熱情，權恩妃更走到左右舞台貼近觀眾，並透露今天做了一件隨性的事，就是跑去吃小籠包，「原本只是要吃一點點，一不小心就吃太多了」。
權恩妃透露今天的服裝，是為了高雄歌迷而特別準備，自豪美到不行，所以教大家「美麗」的韓文，她說：「今天觀眾都很美麗，所以要教大家『美麗』的韓文，大家很美，高雄也很美，當然我也很美，沒錯！」而她今晚的歌單為：《Underwater》、《Beautiful Night》、《The Flash》、《Door》、《SABOTAGE》等。
這次的拼盤演唱會主舞台不同以往正規演唱會的形式，舞台設置於正中央，藝人能以360度環繞的視角與觀眾互動，此外還有左右的延伸舞台，讓歌手能更貼近看台區，全方位歌迷都能顧及到，現場萬名觀眾HIGH翻天。
《K-Mega Concert in Kaohsiung》是南韓電視台KBS的音樂節目，今晚的所有演出，確定會在9月於頻道「KBS WORLD」轉播，主辦單位表示，要藉由此次演出，向國際展現眾多K-POP藝人的傳奇舞台，以及台灣粉絲的熱情。