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《她的日與夜》男二比男一紅！高原是誰？緋聞爭議、IG介紹一次看

▲韓劇《她的日與夜》中，飾演男二高原（右）的白敘厚（又譯：白瑞厚）人氣隨著作品進展而攀升。（圖／翻攝JTBC Drama IG、《她的日與夜》官網）
▲韓劇《她的日與夜》中，飾演男二高原（右）的白敘厚（又譯：白瑞厚）人氣隨著作品進展而攀升。（圖／翻攝JTBC Drama IG、《她的日與夜》官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《她的日與夜》熱播中，故事目前進展到李微進（鄭恩地、李姃垠 飾）、桂志雄（崔振赫 飾）、高原（白敘厚 飾）複雜的三角關係，但比起桂志雄的畏畏縮縮，觀眾反而更喜歡直球告白的高原，讓身為男二的白敘厚（又譯：白瑞厚）人氣迅速攀升，直逼男一崔振赫的支持聲浪。《NOWnews今日新聞》也為觀眾整理白敘厚的介紹，出道經歷、爭議緋聞、IG在哪，通通一次看！

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▲《她的日與夜》女主角「李微進」由鄭恩地、李姃垠（右）共同飾演，故事勵志感人。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
▲《她的日與夜》女主角「李微進」由鄭恩地、李姃垠（右）共同飾演，故事勵志感人。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
《她的日與夜》奇幻搞笑又懸疑　加入時事、議題深受歡迎

《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，過程中協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）辦案，2人並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。

▲劇中，白敘厚愛上李微進，讓同事誤會這對「相差20歲的嬤孫戀」CP誕生（圖／《她的日與夜》官網）
▲劇中，白敘厚愛上李微進，讓同事誤會這對「相差20歲的嬤孫戀」CP誕生。（圖／《她的日與夜》官網）
男二「直球告白」太圈粉　人氣贏過男一崔振赫

該劇中，高原是唯二知道李微進祕密的人，所以與她的互動非常自然，久而久之產生情感，更在最新一集直球告白女方；反觀不知情的桂志雄，面對李微進卻不敢說實話；一個勇敢追愛、一個畏畏縮縮，讓觀眾看得相當心急，導致目前已有許多人改支持男二，表示「希望李微進能跟高原在一起」。

▲白敘厚藝名曾是「韓俊」，參加過Mnet的選秀節目《TO BE WORLD KLASS》，最後被踢除。（圖／翻攝Mnet）
▲白敘厚藝名曾是「韓俊」，參加過Mnet的選秀節目《TO BE WORLD KLASS》，最後被踢除。（圖／翻攝Mnet）
高原是誰？早出道近7年演過8部劇　資料大公開

這位人氣迅速攀升的「高原」，是由27歲的白敘厚飾演，他也是偶像出身，過去都飾演配角，加上作品知名度不高，以及白敘厚長相過於稚嫩，觀眾對此感到陌生，以為他是新生代演員，但其實白敘厚已是出道近7年的偶像演員。

白敘厚本名為劉韓俊（YU HANJUN），2017年拍攝信用卡廣告初亮相，2019年以「韓俊」名字參加Mnet的選秀節目《TO BE WORLD KLASS》，他原本已是節目選出準備出道的男團TO1準成員，中途卻無故脫隊與發生「不光彩事件」，最後被公司踢除，改由宰潤遞補出道。

雖然公司未詳細說明何謂「不光彩事件」，但根據當年《TV Daily》獨家報導所述，疑似與緋聞脫不了關係，白敘厚也曾跟粉絲證實相關疑問與報導，自己也是考量到私事，跟公司達成協議不加入TO1。

雖然無緣當歌手，但白敘厚2020年開始參與大大小小電視劇拍攝，包含2020年的《戀愛革命》、《Color Rush》；2021年《Sometoon朋友與初戀》、《Sometoon流星》、《IDOL：The Coup》；2022年《Color Rush 2》、《美男堂》；2023年《為你心動》、《聲音糖果：你填滿我的聲音》；到今年參演的《她的日與夜》，白敘厚人氣因此三級跳，苦熬近7年終於嚐到走紅滋味。

白敘厚小檔案
本　名：劉韓俊（YU HANJUN）
生　日：1996年8月25日（27歲）
身　高：177cm
體　重：59kg
公　司：n.CH娛樂
出　道：2017年BC信用卡廣告
代表作：2024年《她的日與夜》
IG：seohoo._.b

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▲27歲白敘厚長相稚嫩，卻已有近7年的資歷。（圖／白敘厚IG）
▲27歲白敘厚長相稚嫩，卻已有近7年的資歷，能跳能唱也會演戲。（圖／白敘厚IG）

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