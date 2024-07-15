《她的日與夜》男二比男一紅！高原是誰？緋聞爭議、IG介紹一次看

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《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，過程中協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）辦案，2人並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。
男二「直球告白」太圈粉 人氣贏過男一崔振赫
該劇中，高原是唯二知道李微進祕密的人，所以與她的互動非常自然，久而久之產生情感，更在最新一集直球告白女方；反觀不知情的桂志雄，面對李微進卻不敢說實話；一個勇敢追愛、一個畏畏縮縮，讓觀眾看得相當心急，導致目前已有許多人改支持男二，表示「希望李微進能跟高原在一起」。
高原是誰？早出道近7年演過8部劇 資料大公開
這位人氣迅速攀升的「高原」，是由27歲的白敘厚飾演，他也是偶像出身，過去都飾演配角，加上作品知名度不高，以及白敘厚長相過於稚嫩，觀眾對此感到陌生，以為他是新生代演員，但其實白敘厚已是出道近7年的偶像演員。
白敘厚本名為劉韓俊（YU HANJUN），2017年拍攝信用卡廣告初亮相，2019年以「韓俊」名字參加Mnet的選秀節目《TO BE WORLD KLASS》，他原本已是節目選出準備出道的男團TO1準成員，中途卻無故脫隊與發生「不光彩事件」，最後被公司踢除，改由宰潤遞補出道。
雖然公司未詳細說明何謂「不光彩事件」，但根據當年《TV Daily》獨家報導所述，疑似與緋聞脫不了關係，白敘厚也曾跟粉絲證實相關疑問與報導，自己也是考量到私事，跟公司達成協議不加入TO1。
雖然無緣當歌手，但白敘厚2020年開始參與大大小小電視劇拍攝，包含2020年的《戀愛革命》、《Color Rush》；2021年《Sometoon朋友與初戀》、《Sometoon流星》、《IDOL：The Coup》；2022年《Color Rush 2》、《美男堂》；2023年《為你心動》、《聲音糖果：你填滿我的聲音》；到今年參演的《她的日與夜》，白敘厚人氣因此三級跳，苦熬近7年終於嚐到走紅滋味。
白敘厚小檔案
本 名：劉韓俊（YU HANJUN）
生 日：1996年8月25日（27歲）
身 高：177cm
體 重：59kg
公 司：n.CH娛樂
出 道：2017年BC信用卡廣告
代表作：2024年《她的日與夜》
IG：seohoo._.b
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