《她的日與夜》嬤孫戀小香腸調情！嚇到男星吐海帶湯　爆笑片段曝

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劇中，高原是除了李微進的閨密之外，唯二知道李微進變身祕密的人，所以面對白天的50歲林順，高原也百般照顧女生，但也因此日久生情，看在外人眼裡，他們的互動十分曖昧，導致搜查官朱秉德（尹炳熙 飾）頻頻誤會，看到高原跟林順在食堂吃飯，為了一根小香腸互推，嚇到不斷噴湯、噴礦泉水、噴白飯，讓桂志雄一頭霧水。
朱秉德覺得高原是在戲弄大媽，鼓起勇氣約對方促膝長談，他氣憤跟高原說：「仔細聽好我說的話，我對於男女交往的健康戀愛關係，絕對支持贊成，但你的非常不健康！為什麼偏偏是林女士？你到底在搞什麼惡作劇？儘管年事已高，林女士還是想在社會上達成目標，她非常努力的在工作！！！」聽得高原傻眼無奈，不知如何回應。
由於「朱秉德噴海帶湯」的畫面太過爆笑，許多沒看《她的日與夜》的人，都因為該橋段決定入坑，發文詢問：「這是哪一部劇？太好笑了吧！」《她的日與夜》下週收視率有望再提升。
事實上，《她的日與夜》開播時，收視率只有3.9％（尼爾森全國收視率），隨著故事的逗趣發展，數字節節攀升，第8集直接飆至8.3％，最新一集也開出相同數字，證實居高不下的人氣。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－8月4日
集 數：16
主 演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收 看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）
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