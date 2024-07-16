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《她的日與夜》嬤孫戀小香腸調情！嚇到男星吐海帶湯　爆笑片段曝

▲韓劇《她的日與夜》中，李姃垠（左）跟白敘厚推託吃香腸的片段嚇壞尹炳熙（右），以為兩人在談「嬤孫戀」，一段爆笑畫面成功吸引路人入坑。（圖／JTBC Drama YouTube）
▲韓劇《她的日與夜》中，李姃垠（左）跟白敘厚推託吃香腸的片段嚇壞尹炳熙（右），以為兩人在談「嬤孫戀」，一段爆笑畫面成功吸引路人入坑。（圖／JTBC Drama YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《她的日與夜》以50歲大媽視角活出「年輕人的新人生」，新穎題材深受廣大觀眾喜愛，除了雙女主角鄭恩地、李姃垠受到討論，配角白敘厚（又譯：白瑞厚）、尹炳熙也引起關注，特別是最新一集中，尹炳熙看到白敘厚跟李姃垠因為小香腸起爭執，他卻誤會他們在調情而爆吐海帶湯的片段，笑翻路人上傳該橋段發問：「這是哪一部劇？太好笑了吧！」

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▲尹炳熙的表現太傳神，許多觀眾因為這一幕決定入坑開追《她的日與夜》。（圖／JTBC Drama YouTube）
▲尹炳熙的表現太傳神，許多觀眾因為這一幕決定入坑開追《她的日與夜》。（圖／JTBC Drama YouTube）
《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。

劇中，高原是除了李微進的閨密之外，唯二知道李微進變身祕密的人，所以面對白天的50歲林順，高原也百般照顧女生，但也因此日久生情，看在外人眼裡，他們的互動十分曖昧，導致搜查官朱秉德（尹炳熙 飾）頻頻誤會，看到高原跟林順在食堂吃飯，為了一根小香腸互推，嚇到不斷噴湯、噴礦泉水、噴白飯，讓桂志雄一頭霧水。

▲《她的日與夜》中，飾演男二高原（右）的白敘厚（又譯：白瑞厚）人氣隨著作品進展三級跳。（圖／翻攝JTBC Drama、《她的日與夜》官網）
▲《她的日與夜》中，飾演男二高原（右）的白敘厚是唯二知道李微進祕密的人。（圖／翻攝JTBC Drama、《她的日與夜》官網）
朱秉德覺得高原是在戲弄大媽，鼓起勇氣約對方促膝長談，他氣憤跟高原說：「仔細聽好我說的話，我對於男女交往的健康戀愛關係，絕對支持贊成，但你的非常不健康！為什麼偏偏是林女士？你到底在搞什麼惡作劇？儘管年事已高，林女士還是想在社會上達成目標，她非常努力的在工作！！！」聽得高原傻眼無奈，不知如何回應。

由於「朱秉德噴海帶湯」的畫面太過爆笑，許多沒看《她的日與夜》的人，都因為該橋段決定入坑，發文詢問：「這是哪一部劇？太好笑了吧！」《她的日與夜》下週收視率有望再提升。

事實上，《她的日與夜》開播時，收視率只有3.9％（尼爾森全國收視率），隨著故事的逗趣發展，數字節節攀升，第8集直接飆至8.3％，最新一集也開出相同數字，證實居高不下的人氣。

《她的日與夜》播出資訊：
導　演：李亨民、崔瑄敏
編　劇：朴志夏
類　型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－8月4日
集　數：16
主　演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收　看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）

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