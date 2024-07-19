韓星「台灣灶腳大賽」SHINee參戰！泰民確定9月14日在台北開唱

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泰民離開台灣不久，今天宣布舉辦世界巡迴演唱會「Ephemeral Gaze」，台北檔期訂在9月14日，詳細售票與開唱資訊，可隨時關注主辦單位「iMe TW」臉書。
泰民從小舞藝精湛，2008年才14歲的他，以SHINee成員身分正式出道，他團中擔任「領舞」，隨著年齡增長、聲調改變，泰民在隊中歌曲演唱的部分才變多。SHINee的知名作品包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。
近期，MAMAMOO跟Super Junior過於頻繁來台表演，但不只他們過度來台，網友為此舉辦「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」，目前SHINee成員累積5次位居第8名，包含：3月23日Key出席高雄音樂祭、7月6日泰民出席高雄音樂祭、7月13日溫流高雄見面會、8月17日Key的高雄演唱會，以及9月14日的泰民台北演唱會。
粉絲好奇SHINee是否會來台開唱，把紀錄往上推進？Key曾向台灣記者表示：「其實我一直都沒有想到會有這麼多的人在等我，真的非常感謝，如果有機會的話，我會以SHINee或是以SOLO身分常常來見大家。」意即SHINee合體來台仍可期待。
事實上，SHINee成員溫流、泰民今年3月與「SM娛樂」的合約到期，2人分別出走簽新公司，即使跟Key、珉豪隸屬不同經紀公司，但溫流、泰民仍會以SHINee團員的身分與「SM娛樂」繼續合作，粉絲還是有機會看到SHINee合體。