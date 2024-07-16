Key飆中文繞口令「拉近與台粉距離」　SHINee合體來台機率全說了

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4個月內飛高雄2次 發誓要吃到貢丸麵線
Key今年3月23日才來台參加高雄音樂祭，聊起當時回憶，火鍋讓他印象深刻，這次相隔4個月二度降臨南台灣，許願想吃到貢丸麵線跟珍珠奶茶。他其實也想挑戰品嚐臭豆腐，「我的個性不是那種連試都沒試就不吃的人，我反而會試著去挑戰，如果有機會的話，我會想試試看」。
他上次因為久違訪台，除了被上百粉絲接機，還站在萬名台灣SHINee WORLD面前表演，當時的他賣力跳舞全身濕透，而Key返韓後，甚至把跟粉絲溝通的軟體Bubble頭貼，換成高雄音樂祭後台的照片，好心情全能看出。
Key對此表示：「其實我好久沒有來台灣了，所以沒想到會有那麼多的人來接機，當時很多人來迎接我，其實心裡真的很開心，現在疫情限制已經解除，感覺可以常常來台灣。」對於換照片，他坦言沒意識到，是很自然看到喜歡的相片就隨手更換，「應該是我滿喜歡當天拍的照片，看到很多粉絲這麼支持我，就覺得時間真的不是問題，可以等我來台灣等這麼久，我只能跟大家約定好，之後會有更多的機會來到台灣」。
太愛台灣歌迷「選用高雄舞台當頭貼」 飆中文繞口令拉近距離
Key懂一點中文，也講有一口流利英語，《NOWnews今日新聞》請他秀一段中文繞口令，他二話不說直接講出：「門外有四十四隻石獅子，旁邊有四十四隻死獅子，不知有沒有活獅子。」甚至加碼訪綱上沒有的要求，他用中文說：「還沒買票的閃窩（SHINee WORLD）們，你有車票了嗎？我有一張，我們不去郵局，也不去商店，我們一起去KEYLAND，台灣SHINee WORLD們，我們8月17日在高雄見！我愛你們！BYE～」相當逗趣。
SHINee參戰台灣灶腳大賽？Key沒把話說死：有機會的話
近期，MAMAMOO跟Super Junior過於頻繁來台表演，但不只他們過度來台，網友為此舉辦「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」，目前SHINee成員累積4次位居第8名，包含：3月23日Key出席高雄音樂祭、7月6日泰民出席高雄音樂祭、7月13日溫流高雄見面會，以及8月17日Key的高雄演唱會，4趟中Key就占據2次。
粉絲好奇SHINee是否會來台開唱，把紀錄往上推進？Key對此表示：「其實我一直都沒有想到會有這麼多的人在等我，真的非常感謝，如果有機會的話，我會以SHINee或是以SOLO身分常常來見大家。」
事實上，SHINee成員溫流、泰民今年3月與「SM娛樂」的合約到期，2人分別出走簽新公司，即使跟Key、珉豪隸屬不同經紀公司，但溫流、泰民仍會以SHINee團員的身分與「SM娛樂」繼續合作，粉絲還是有機會看到SHINee合體。
《2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG》資訊
演出時間：2024年8月17日（六）18：00
演出地點：高雄流行音樂中心-海音館
演出票價：6800元、5800元、4800元、3500元
售票網頁： https://tixcraft.com/activity/detail/24_key