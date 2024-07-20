中職明星賽今大巨蛋登場！3萬人朝聖　完整名單與轉播資訊一次看

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本次入選中華職棒明星賽中華隊的球員包括陳傑憲、江坤宇、林安可、吉力吉撈・鞏冠、古林睿煬等，並且由曾豪駒擔任中華隊總教練。至於入選中華職棒明星賽明星隊的球員包括王威晨、王柏融、呂彥青、葉保弟等，並且由葉君璋擔任總教練。
另外，參加2024年中職選秀的選手吳念庭、張奕本次也將在明星賽中華隊登場，至於資深選手潘威倫、周思齊預計將於今年下半年引退，是最後一次以球員身分參與明星賽。
今年全壘打大賽，分別在20、21日進行預賽及決賽，參賽選手透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選全壘打大賽，。全壘打大賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數）；而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍，若遇平手則需進行PK賽。
全壘打大賽參賽名單分別有：張肇元、拿莫．伊漾、張志豪、陳俊秀、曾頌恩、吉力吉撈．鞏冠、魔鷹（StevenMoya）、林安可。
7月20日「野手速球王」，隱藏好手飆球速，每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。參賽名單有：陳重羽、拿莫伊漾、
7月21日「叫恁總欸出來打」，來看教練團們的打擊較量，場內將分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。曾豪駒、王建民、洪一中、平野惠一、都將參賽。
逗趣又可愛的「趣味接力賽」兩日進行，將由球員、女孩、應援團、吉祥物、網紅聯手完成接力賽，此次接力賽分成「越跑越不隊」和「媽我在這隊」兩隊，從本壘出發繞球場一周，先完成的隊伍獲勝。而參賽陣容相當吸睛，包括球員、女孩、吉祥物在內，這次甚至還有裁判也來參賽。名單中出現邱景彥和彭楚雲的名字，讓球迷相當意外，另外聯盟會長蔡其昌要接力給富邦啦啦隊南珉貞，也十分有趣。
中職明星賽活動整理：
地點：臺北大巨蛋
7月20日：
比賽項目：
趣味接力賽
野手速球王
全壘打大賽預賽
明星賽正賽（17：35開賽）
7月21日：
比賽項目：
趣味接力賽
叫恁總誒出來打：
中華隊：曾豪駒、王建民
明星隊：洪一中、平野恵一
全壘打大賽決賽
明星賽正賽（16：05開賽）
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內野B1層
官方應援前方兩排的「白金特區」3880元：
每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。
B1層
「精品熱區」1880元
「精品站立應援熱區」1480元
「商務區」1080元
「經濟區」780元
內野上層L2
熱區780元
非熱區680元
L4
「乖乖同樂區」580元
外野「動滋同樂區」580元
L5
7月20日加開區域
「攻蛋同樂區」380元 - 7月1日中午12時開賣
購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。
2024中華職棒明星對抗賽轉播資訊：
緯來電視網、愛爾達體育台、LINE TODAY、公視+OTT及CPBLTV。
週日華視主頻12台。
2024中華職棒明星對抗賽應援陣容：
2024年中職明星賽參與應援的啦啦隊名單包括：味全龍李多慧、林襄，樂天桃猿籃籃、Dora，統一7-eleven獅瑟七、艾璐，中信兄弟峮峮、邊荷律、短今，富邦悍將李雅英、秀秀子、慈妹，台鋼雄鷹一粒、安芝儇等。實際出場應援人員以活動當天為主。
2024中華職棒明星對抗賽賽前簽名會資訊：
7月20日（週六）明星隊簽名會、7月21日（週日）中華隊簽名會，女孩簽名會兩日皆進行，今年特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民加入簽名會陣容，率領各6位球員來幫球迷朋友獲得最珍貴簽名。
週六明星隊簽名會陣容：陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇。
週日中華隊簽名會陣容：王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。