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中職明星賽今大巨蛋登場！3萬人朝聖　完整名單與轉播資訊一次看

▲中職明星賽這次首度攻佔大巨蛋，預計會是超過3萬人進場，創下明星賽紀錄。（圖／中職提供）
▲中職明星賽這次首度攻佔大巨蛋，預計會是超過3萬人進場，創下明星賽紀錄。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024年台灣精品中華職棒明星對抗賽今（20）日下午5時35分將在台北大巨蛋首度開打，本屆明星賽將由「中華職棒明星隊」「世界12強中華隊」出賽，其中「中華職棒明星隊」由球迷與專業人員票選而生，除了明星隊與中華隊的比賽之外，中華職棒明星賽也將舉行技術挑戰賽，包括全壘打大賽、野手速球王、叫恁總誒出來打、趣味接力賽等。今天明星賽預計將由「國防部長」顧立雄與富邦悍將張育成一起開球，預計可以超過3萬人進場，打破中職史上明星賽最多球迷進場紀錄。《NOWnews》也整理完整明星賽懶人包給讀者。

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明星賽看點不少　吳念庭、張奕小試身手

本次入選中華職棒明星賽中華隊的球員包括陳傑憲、江坤宇、林安可、吉力吉撈・鞏冠、古林睿煬等，並且由曾豪駒擔任中華隊總教練。至於入選中華職棒明星賽明星隊的球員包括王威晨、王柏融、呂彥青、葉保弟等，並且由葉君璋擔任總教練。

另外，參加2024年中職選秀的選手吳念庭、張奕本次也將在明星賽中華隊登場，至於資深選手潘威倫、周思齊預計將於今年下半年引退，是最後一次以球員身分參與明星賽。

今年全壘打大賽，分別在20、21日進行預賽及決賽，參賽選手透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選全壘打大賽，。全壘打大賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數）；而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍，若遇平手則需進行PK賽。

全壘打大賽參賽名單分別有：張肇元、拿莫．伊漾、張志豪、陳俊秀、曾頌恩、吉力吉撈．鞏冠、魔鷹（StevenMoya）、林安可。

7月20日「野手速球王」，隱藏好手飆球速，每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。參賽名單有：陳重羽、拿莫伊漾、

7月21日「叫恁總欸出來打」，來看教練團們的打擊較量，場內將分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。曾豪駒、王建民、洪一中、平野惠一、都將參賽。

逗趣又可愛的「趣味接力賽」兩日進行，將由球員、女孩、應援團、吉祥物、網紅聯手完成接力賽，此次接力賽分成「越跑越不隊」和「媽我在這隊」兩隊，從本壘出發繞球場一周，先完成的隊伍獲勝。而參賽陣容相當吸睛，包括球員、女孩、吉祥物在內，這次甚至還有裁判也來參賽。名單中出現邱景彥和彭楚雲的名字，讓球迷相當意外，另外聯盟會長蔡其昌要接力給富邦啦啦隊南珉貞，也十分有趣。

中職明星賽活動整理：

地點：臺北大巨蛋

7月20日：

比賽項目：

趣味接力賽

野手速球王

全壘打大賽預賽

明星賽正賽（17：35開賽）

7月21日：

比賽項目：

趣味接力賽

叫恁總誒出來打：

中華隊：曾豪駒、王建民

明星隊：洪一中、平野恵一

全壘打大賽決賽

明星賽正賽（16：05開賽）

2024中華職棒明星對抗賽售票資訊】

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽售票網址：https://bit.ly/3z9T2mb

內野B1層

官方應援前方兩排的「白金特區」3880元：

每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。

B1層

「精品熱區」1880元

「精品站立應援熱區」1480元

「商務區」1080元

「經濟區」780元

內野上層L2

熱區780元

非熱區680元

L4

「乖乖同樂區」580元

外野「動滋同樂區」580元

L5

7月20日加開區域

「攻蛋同樂區」380元 - 7月1日中午12時開賣

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。

2024中華職棒明星對抗賽轉播資訊：

緯來電視網、愛爾達體育台、LINE TODAY、公視+OTT及CPBLTV。

週日華視主頻12台。

2024中華職棒明星對抗賽應援陣容：

2024年中職明星賽參與應援的啦啦隊名單包括：味全龍李多慧、林襄，樂天桃猿籃籃、Dora，統一7-eleven獅瑟七、艾璐，中信兄弟峮峮、邊荷律、短今，富邦悍將李雅英、秀秀子、慈妹，台鋼雄鷹一粒、安芝儇等。實際出場應援人員以活動當天為主。

2024中華職棒明星對抗賽賽前簽名會資訊：

7月20日（週六）明星隊簽名會、7月21日（週日）中華隊簽名會，女孩簽名會兩日皆進行，今年特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民加入簽名會陣容，率領各6位球員來幫球迷朋友獲得最珍貴簽名。

週六明星隊簽名會陣容：陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇。

週日中華隊簽名會陣容：王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。

▲中職明星賽兩日預售皆超過9成8，將有約6萬人進場，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄。（圖／中職提供）
▲中職明星賽兩日預售皆超過9成8，將有約6萬人進場，確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄。（圖／中職提供）
中職明星賽7月20日丁噹、鼓鼓呂思緯、7月21日蘇慧倫、畢書盡將登上大巨蛋演出。（中職提供）
中職明星賽7月20日丁噹、鼓鼓呂思緯、7月21日蘇慧倫、畢書盡將登上大巨蛋演出。（中職提供）
▲中職明星賽前進大巨蛋，啦啦隊女孩共120位前進大巨蛋。（圖／中職提供）
▲中職明星賽前進大巨蛋，啦啦隊女孩共120位前進大巨蛋。（圖／中職提供）
▲中職明星賽球員名單，中華隊、明星隊都有好手，其中吳念庭、張奕等當時是以業餘球員身分參加。（中職提供）
▲中職明星賽球員名單，中華隊、明星隊都有好手，其中吳念庭、張奕等當時是以業餘球員身分參加。（中職提供）
▲2024中職明星賽將於7月20日、21日在大巨蛋登場，兩場門票預售加起來確定打破中職史上明星賽為多觀眾進場紀錄，更加挑戰6萬人大關。(中職提供)
▲2024中職明星賽將於7月20日、21日在大巨蛋登場，兩場門票預售加起來確定打破中職史上明星賽為多觀眾進場紀錄，更加挑戰6萬人大關。(中職提供)
▲中職明星賽今年特別新增「叫恁總欸出來打」趣味活動，邀請各隊教練團們參與競賽。（圖／中職提供）
▲中職明星賽今年特別新增「叫恁總欸出來打」趣味活動，邀請各隊教練團們參與競賽。（圖／中職提供）
▲中職明星賽將在7月20日進行「野手速球王」競賽，將由參賽者每人投擲3球，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。（圖／中職提供）
▲中職明星賽將在7月20日進行「野手速球王」競賽，將由參賽者每人投擲3球，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。（圖／中職提供）
▲中職明星賽轉播單位，包括緯來電視網、愛爾達體育台、Line Today、公視+、Hami Video CPBLTV等，Line Today、公視+提供免費收視服務。（圖／中職提供）
▲中職明星賽轉播單位，包括緯來電視網、愛爾達體育台、Line Today、公視+、Hami Video CPBLTV等，Line Today、公視+提供免費收視服務。（圖／中職提供）
▲中職明星賽本次聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」，推出大巨蛋限定活動，皮卡丘也現身會場合影。（圖／記者林之越攝）
▲中職明星賽本次聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」，推出大巨蛋限定活動，皮卡丘也現身會場合影。（圖／記者林之越攝）

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