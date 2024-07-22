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鮭魚控出動！爭鮮鮭魚生魚片「免費送一片」　壽司郎鮭魚一貫20元

▲鮭魚控消暑優惠，爭鮮「極鮮鮭魚生魚片」加量不加價「免費多送一片」，連續8天開吃「3片60元」；台灣壽司郎7月鮪魚、鮮蝦降價30元爽吃，最新「盛夏蝦鮭賞」鮭魚新品「一貫20元」一次整理。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲鮭魚控消暑優惠，爭鮮「極鮮鮭魚生魚片」加量不加價「免費多送一片」，連續8天開吃「3片60元」；台灣壽司郎7月鮪魚、鮮蝦降價30元爽吃，最新「盛夏蝦鮭賞」鮭魚新品「一貫20元」一次整理。（圖／爭鮮餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

鮭魚控們出動了！迴轉壽司夏日大推鮭魚優惠消暑，到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS點餐「極鮮鮭魚生魚片」就能「免費多送一片」，連續8天加量不加價3片只要60元划算開吃；台灣壽司郎7月暑假鮪魚、鮮蝦降價30元「一貫15元」爽吃，最新「盛夏蝦鮭賞」開吃鮭魚新品「一貫20元」，好康清單一次整理吃好飽。

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📌加量不加價！爭鮮鮭魚生魚片「免費送一片」
暑假7月底荷包救星來了，爭鮮迴轉壽司「加量不加價」優惠，即日起至7月31日連續8天，到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS點餐「極鮮鮭魚生魚片」就能「免費多送一片」，有厚度的鮭魚3片只要60元相當於「鮭魚生魚片一片20元」划算開吃；推薦搭配高CP值清單，鮮魚味噌湯、叉燒豚、魚卵沙拉比目魚通通30元，省錢又能吃好飽。

鮭魚控們更不能錯過8款爭鮮鮭魚盤點，除了「極鮮鮭魚生魚片」，甜鹹討喜的「焦糖鮭魚」、「滿鮮鮭魚子」軍艦、「白醬燻鮭手卷」都很受歡迎，還有限定「豪盛鮭魚干貝」一次爽吃三種海味。而升級版門市「爭鮮PLUS」也有「白醬燻鮭卷壽司」、「鮭親子手卷」、「炙燒鮭三味」等多款鮭魚限定商品，滿足鮭魚愛好者。

▲爭鮮大放送鮭魚優惠！60元「極鮮鮭魚生魚片」加量不加價「免費送一片」，現在無條件爽吃3片。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲爭鮮大放送鮭魚優惠！60元「極鮮鮭魚生魚片」加量不加價「免費送一片」，現在無條件爽吃3片。（圖／爭鮮餐飲提供）
📌台灣壽司郎「鮭魚一貫20元」！鮪魚、鮮蝦「一貫15元」降價
同樣寵愛鮭魚控的還有台灣壽司郎，最新「盛夏蝦鮭賞」除了回歸超狂海景「鮭山島」，新品「香菜堅果黑醋醬鮭魚」、「義式洋蔥煙燻鮭魚」都是「一貫20元」就開吃，另外還有「炙燒味噌明太子生鮭魚」、「鮭魚酪梨捲」等海味上市。

7月暑假壽司郎全台門市還「降價30元」，即日起至7月31日「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」無條件便宜10元，換算下來「一貫15元」就開吃；「壽司郎基隆站前店」還有「生鮭魚40元」限定優惠，1貫20元的鮭魚優惠獨家多一款爽吃。

▲壽司郎最新「盛夏蝦鮭賞」回歸「鮭山島」，開吃「鮭魚一貫20元」新菜。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎最新「盛夏蝦鮭賞」回歸「鮭山島」，開吃「鮭魚一貫20元」新菜。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎暑假鮭魚、鮪魚、鮮蝦「一貫15元」接力優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎基隆站前店限定「生鮭魚40元」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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