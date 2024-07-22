鮭魚控出動！爭鮮鮭魚生魚片「免費送一片」　壽司郎鮭魚一貫20元

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暑假7月底荷包救星來了，爭鮮迴轉壽司「加量不加價」優惠，即日起至7月31日連續8天，到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS點餐「極鮮鮭魚生魚片」就能「免費多送一片」，有厚度的鮭魚3片只要60元相當於「鮭魚生魚片一片20元」划算開吃；推薦搭配高CP值清單，鮮魚味噌湯、叉燒豚、魚卵沙拉比目魚通通30元，省錢又能吃好飽。
鮭魚控們更不能錯過8款爭鮮鮭魚盤點，除了「極鮮鮭魚生魚片」，甜鹹討喜的「焦糖鮭魚」、「滿鮮鮭魚子」軍艦、「白醬燻鮭手卷」都很受歡迎，還有限定「豪盛鮭魚干貝」一次爽吃三種海味。而升級版門市「爭鮮PLUS」也有「白醬燻鮭卷壽司」、「鮭親子手卷」、「炙燒鮭三味」等多款鮭魚限定商品，滿足鮭魚愛好者。
📌台灣壽司郎「鮭魚一貫20元」！鮪魚、鮮蝦「一貫15元」降價
同樣寵愛鮭魚控的還有台灣壽司郎，最新「盛夏蝦鮭賞」除了回歸超狂海景「鮭山島」，新品「香菜堅果黑醋醬鮭魚」、「義式洋蔥煙燻鮭魚」都是「一貫20元」就開吃，另外還有「炙燒味噌明太子生鮭魚」、「鮭魚酪梨捲」等海味上市。
7月暑假壽司郎全台門市還「降價30元」，即日起至7月31日「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」無條件便宜10元，換算下來「一貫15元」就開吃；「壽司郎基隆站前店」還有「生鮭魚40元」限定優惠，1貫20元的鮭魚優惠獨家多一款爽吃。