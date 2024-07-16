史上最多！藏壽司X名偵探柯南30款扭蛋　壽司郎「鮭山島」回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
粉絲們衝吧！藏壽司聯名最新電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，7月19日至8月15日開搶史上最多「30款扭蛋」，6款Q 版角色與壽司可愛互動的「壓克力飾品」、11款五稜星造型「磁貼2件套」和13款基德服裝cosplay「徽章」，7月25日起消費滿1000元，還可免費兌換4款重現電影帥氣破案、推理鬥智情節的限量「名偵探柯南資料夾」。
藏壽司還悄悄推出「搜尋怪盜基德」社群活動，活動期間於全台藏壽司店鋪，每個座位都有隨機張貼一張「基德貼紙」在神秘角落，只要拍照打卡完成官方社群指定任務，就有機會把「藏壽司X名偵探柯南」神祕好禮帶回家。
最新藏壽司「仲夏美饌」開吃首次見客的「雙蟹軍艦」，香濃蟹膏搭配肉質鮮嫩的蟹肉，螃蟹控必吃；厚實「炙烤大切蒲燒鰻魚」、滿足「特選巨大鮮蝦（一貫）」，還有「生鮭魚脂」、「槍烏賊」、「香蔥熟成鮪魚」一起開吃了。
📌台灣壽司郎「鮭山島」、一堆鮭魚都洄游！爽吃野生斑節蝦、大草蝦天婦羅
台灣壽司郎2022年首次問世的「鮭山島」再度回歸！在鮭魚丁上層疊好幾片生鮭魚、再點綴鮭魚卵，巨型海景壽司讓愛吃鮭魚的粉絲都暴動，將在明天開跑的「盛夏蝦鮭賞」再度現身；搭配「野生斑節蝦」、「大草蝦天婦羅」，還有「炙燒味噌明太子生鮭魚」、「香菜堅果黑醋醬鮭魚」、「義式洋蔥煙燻鮭魚」、「鮭魚酪梨捲」一堆鮭魚都洄游開吃了。
同一檔期還可以吃到同樣是人氣回歸的「雞吉君雞白湯拉麵」；迎接夏天，壽司郎還推出「新鮮西瓜切片」及「綜合水果雪花冰」幫消暑。 7月17日至8月4日「盛夏蝦鮭賞」期間限定新菜，數量有限售完為止。