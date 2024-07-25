颱風災情重點／花蓮女兒牆砸死人　高雄淹水、員山子睽違2年分洪

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凱米颱風為台灣南部地區帶來驚人雨勢，從昨晚到今（25）日上午9時，中央氣象署皆對高雄市、屏東縣發布豪雨警報，田寮區「小滾水」今天上午7時許淹水達235公分最為嚴重，更傳出「房子淹水淹到半層樓高」，屋內家具都泡水，住戶無奈表示只能「水上行舟」。
17座水庫放水！最新淹水警戒區曝 員山子等2年分洪：陳水扁德政
經濟部水利署清晨也發布最新淹水警戒區，全台也有17座水庫放水當中。除此之外，基隆河24日水位達到警戒水位，由前總統陳水扁任期內的政績「員山子分洪道」也將在今年首次分洪，距離上一次分洪已經是2年前，不少基隆、雙北民眾都非常感謝陳水扁這個德政。
影／高雄二仁溪暴漲！吞沒崇德橋 在地人喊不妙：大雨連下5小時
颱風凱米（Gaemi）中心今（25）凌晨4時20分，於桃園新屋出海，但受到外圍環流影響，中南部山區雨量遽增，根據水利署監控資訊，高雄二仁溪溪水暴漲，今早7時許夾帶泥沙的滾滾溪水已經將崇德橋吞沒。在地人大喊不妙，高雄大雨至少連下了5小時、南部地區都很慘」。
凱米颱風威力驚人！花蓮大樓「屋頂吹飛」 樓下轎車遭砸車尾全毀
24日下午在花蓮市中興路上，一輛轎車才剛臨停在全家前面，沒想到全家同棟大樓抵擋不住風力，先是鐵皮屋頂被吹飛，隨後6樓的女兒牆也墜落，直接砸中停在底下的汽車後座，當地消防隊接獲報案抵達，現場一對母子受傷，1人OHCA（到院前心肺功能停止）、1人意識昏迷。
花蓮女兒牆砸死人！家屬心碎發文 揭出門原因：不可能颱風出去玩
有網友質疑「為什麼颱風天還要出門？」家屬在Threads上回應：「我哥本身是社工，嫂嫂是護理師，不可能白目在颱風天出遊玩。」
強颱凱米釀災！高雄鳳山路樹不堪強風倒塌 女騎士遭砸送醫不治
24日中午12時許，一名婦人騎車行經高雄鳳山區建國路一段時，一旁路樹突然倒塌，導致該名婦人閃避不及當場遭砸中，送醫搶救仍因傷重不治。
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