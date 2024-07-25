奶茶控盲測試喝！「十盛」極濃鍋煮vs純鮮奶茶 真實口感一次整理
網紅紀卜心、小吳創立的手搖飲料「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，遭消基會點名「乳源標示不清」，兩人沉寂多日未發聲，讓不少以為自己是喝純鮮奶茶的民眾覺得遭欺騙，憤而炎上兩人不誠實。究竟十盛主打的「極濃鍋煮」熟成奶茶vs純鮮奶茶，哪款比較好喝？《NOWnews今日新聞》找來三位受測者盲測試喝，一次整理真實口感、性價比CP值全曝光。
記者蕭涵云/綜合報導
「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店最初強調「以北海道十勝乳源為基底，特殊工法抽離生乳中水份，保留完整茶香搭上超越牛奶的乳感，打造完美熟成奶茶」，加上網紅人氣加持一開就爆紅，每間店都大排長龍，短短三個月迅速於桃園、台中都展店，目前擁有9家門市。這次遭消基會點名「乳源標示不清」，低調多日終認使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳；熟成生乳中使用日本進口的北海道生乳粉，搭配奶精提升風味。
《NOWnews今日新聞》曾實際街訪民眾，知不知情自己購買的十盛並非「純鮮奶茶」，結果眾人的確認知不一致。不過事件爆發後，網路也掀起熱議，討論「究竟十盛主打的極濃鍋煮熟成奶茶vs純鮮奶茶，哪款比較好喝？」《NOWnews今日新聞》於日前十盛「買一送一」現場活動中，獲得廠商提供「極濃鍋煮」與「純鮮奶鍋煮」各一杯，並直接找來三位受測者分別盲測，分享試喝心得。
◾️A受試者「平時喜歡濃醇鮮奶茶但要有茶香」
盲測認為兩杯都有茶香，喝得出來「極濃鍋煮」有加奶精，因為口味較甜、滑順又有濃郁感，但也因此認為比較好喝；而「純鮮奶茶」茶味明顯重很多、奶味淡很多，覺得喝起來反而很像便宜貨。獲知真相後，對於十盛中杯「極濃鍋煮」要價65元，算是可以接受。
◾️B受試者「喜歡奶茶要茶香、奶香並重，買的話以鮮奶茶為優先」
試喝後較喜歡「純鮮奶茶」，雖然茶味、奶味都很淡，但剛好自己喜歡奶香且不偏好太濃郁。雖然「極濃鍋煮」奶味較重，但卻是像在喝鮮奶油的感覺。價格上則認為現在手搖都不便宜，這金額還可以。
◾️C受試者「有乳糖不適問題，但偶爾也會喝奶茶」
認為好的奶茶要有茶香，尤其鮮奶茶通常會茶香味較重，自己購買時則會挑選加入小農鮮乳的鮮奶茶。盲測試喝後覺得「極濃鍋煮」比較好喝，但喝的出來是「奶精才有的奶味」。老實分享口感上喜歡「極濃鍋煮」，但為了健康理智上會挑選「純鮮奶茶」；一週要喝超過3杯手搖飲的C受試者還表示80元以下都是合理價格，十盛「極濃鍋煮」65元算便宜了，直呼「至少有用心調味，又要好喝又要天然怎麼可能」。