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奶茶控盲測試喝！「十盛」極濃鍋煮vs純鮮奶茶　真實口感一次整理

▲紀卜心、小吳創立的「十盛」手搖遭消基會點名「乳源標示不清」，民眾覺得遭欺騙而炎上。《NOWnews今日新聞》找人盲測試喝極濃鍋煮熟成奶茶vs純鮮奶茶誰好喝？一次整理真實口感、性價比CP值。（圖／記者蕭涵云攝）
▲紀卜心、小吳創立的「十盛」手搖遭消基會點名「乳源標示不清」，民眾覺得遭欺騙而炎上。《NOWnews今日新聞》找人盲測試喝極濃鍋煮熟成奶茶vs純鮮奶茶誰好喝？一次整理真實口感、性價比CP值。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

網紅紀卜心、小吳創立的手搖飲料「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，遭消基會點名「乳源標示不清」，兩人沉寂多日未發聲，讓不少以為自己是喝純鮮奶茶的民眾覺得遭欺騙，憤而炎上兩人不誠實。究竟十盛主打的「極濃鍋煮」熟成奶茶vs純鮮奶茶，哪款比較好喝？《NOWnews今日新聞》找來三位受測者盲測試喝，一次整理真實口感、性價比CP值全曝光。

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「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店最初強調「以北海道十勝乳源為基底，特殊工法抽離生乳中水份，保留完整茶香搭上超越牛奶的乳感，打造完美熟成奶茶」，加上網紅人氣加持一開就爆紅，每間店都大排長龍，短短三個月迅速於桃園、台中都展店，目前擁有9家門市。這次遭消基會點名「乳源標示不清」，低調多日終認使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳；熟成生乳中使用日本進口的北海道生乳粉，搭配奶精提升風味。

▲盲測試喝「十盛」極濃鍋煮vs純鮮奶茶真實口感曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲盲測試喝「十盛」極濃鍋煮vs純鮮奶茶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：極濃鍋煮、純鮮奶茶，外觀色澤並無太大差異，忙測試喝真實口感曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：極濃鍋煮、純鮮奶茶，外觀色澤並無太大差異，忙測試喝真實口感曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》曾實際街訪民眾，知不知情自己購買的十盛並非「純鮮奶茶」，結果眾人的確認知不一致。不過事件爆發後，網路也掀起熱議，討論「究竟十盛主打的極濃鍋煮熟成奶茶vs純鮮奶茶，哪款比較好喝？」《NOWnews今日新聞》於日前十盛「買一送一」現場活動中，獲得廠商提供「極濃鍋煮」與「純鮮奶鍋煮」各一杯，並直接找來三位受測者分別盲測，分享試喝心得。

▲喜歡濃醇鮮奶茶但要有茶香的A受試者，喝得出「極濃鍋煮」有加奶精，但也較喜歡其濃郁風味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲喜歡濃醇鮮奶茶但要有茶香的A受試者，喝得出「極濃鍋煮」有加奶精，但也較喜歡其濃郁風味。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️A受試者「平時喜歡濃醇鮮奶茶但要有茶香」
盲測認為兩杯都有茶香，喝得出來「極濃鍋煮」有加奶精，因為口味較甜、滑順又有濃郁感，但也因此認為比較好喝；而「純鮮奶茶」茶味明顯重很多、奶味淡很多，覺得喝起來反而很像便宜貨。獲知真相後，對於十盛中杯「極濃鍋煮」要價65元，算是可以接受。

▲B受試者喜歡茶香、奶香並重的鮮奶茶，試喝後會選擇「純鮮奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲B受試者喜歡茶香、奶香並重的鮮奶茶，試喝後會選擇「純鮮奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️B受試者「喜歡奶茶要茶香、奶香並重，買的話以鮮奶茶為優先」
試喝後較喜歡「純鮮奶茶」，雖然茶味、奶味都很淡，但剛好自己喜歡奶香且不偏好太濃郁。雖然「極濃鍋煮」奶味較重，但卻是像在喝鮮奶油的感覺。價格上則認為現在手搖都不便宜，這金額還可以。

▲C受試者評十盛「至少有用心調味，又要好喝又要天然怎麼可能」，老實說較喜歡「極濃鍋煮」，但為了健康，理智上會挑選「純鮮奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲C受試者評十盛「至少有用心調味，又要好喝又要天然怎麼可能」，老實說較喜歡「極濃鍋煮」，但為了健康，理智上會挑選「純鮮奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️C受試者「有乳糖不適問題，但偶爾也會喝奶茶」
認為好的奶茶要有茶香，尤其鮮奶茶通常會茶香味較重，自己購買時則會挑選加入小農鮮乳的鮮奶茶。盲測試喝後覺得「極濃鍋煮」比較好喝，但喝的出來是「奶精才有的奶味」。老實分享口感上喜歡「極濃鍋煮」，但為了健康理智上會挑選「純鮮奶茶」；一週要喝超過3杯手搖飲的C受試者還表示80元以下都是合理價格，十盛「極濃鍋煮」65元算便宜了，直呼「至少有用心調味，又要好喝又要天然怎麼可能」。


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