奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　巴黎經典畫面一次看

巴黎奧運中華隊27日賽程、轉播資訊懶人包　柔道楊勇緯領銜拚金牌

▲台灣「柔道男神」楊勇緯以頭號種子進軍2024巴黎奧運，要揮別3年前決賽「銀恨」，目標奪下生涯奧運首金。（圖／NOwenws資料照，記者朱永強攝）
▲台灣「柔道男神」楊勇緯以頭號種子進軍2024巴黎奧運，要揮別3年前決賽「銀恨」，目標奪下生涯奧運首金。（圖／NOwenws資料照，記者朱永強攝）

記者廖聿偉/綜合報導

巴黎奧運開幕式在大雨中落幕，今(27)日比賽正式展開，中華隊選手也陸續上陣，包括柔道、射擊、羽球、輕艇、桌球、體操和拳擊等種類都會出賽。其中柔道將打頭陣，楊勇緯也將力拼生涯在奧運的第一面金牌。

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台灣奪牌希望拳擊隊則由女將黃筱雯和吳詩儀在32強賽登場；羽球小組賽則由金牌混雙「麟洋配」李洋/王齊麟率先出賽。體操唐嘉鴻也將在資格賽亮相。

▲拳擊甜心黃筱雯備戰巴黎奧運，已經調整好時差，身體狀況也非常好，首戰預料輕鬆過關。（圖／拳擊協會提供）
▲拳擊甜心黃筱雯備戰巴黎奧運，已經調整好時差，身體狀況也非常好，首戰預料輕鬆過關。（圖／拳擊協會提供）
📌以下是中華隊27、28日賽程：

柔道

16:00 女子48公斤級32強淘汰賽 林真豪

16:00 男子60公斤級16強淘汰賽 楊勇緯

射擊

18:30 女子10公尺空氣手槍資格賽 劉恆妤、余艾玟

羽球

20:00 混合雙打小組賽 葉宏蔚/李佳馨

拳擊

21:30 女子54公斤級32強 黃筱雯

22:50 女子60公斤級32強 吳詩儀

輕艇(激流)

22:00 激流標竿女子K艇預賽-第1輪張筑涵

(28日)00:10 激流標竿女子K艇預賽-第2輪

桌球

23:15 混合雙打16強 林昀儒/陳思羽

體操

(28日)02:00 男子資格賽-第3組 唐嘉鴻 貝爾西體育館

羽球

(28日)03:10 男子雙打小組賽 李洋/王齊麟


🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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