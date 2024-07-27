巴黎奧運中華隊27日賽程、轉播資訊懶人包　柔道楊勇緯領銜拚金牌

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📌以下是中華隊27、28日賽程：
柔道
16:00 女子48公斤級32強淘汰賽 林真豪
16:00 男子60公斤級16強淘汰賽 楊勇緯
射擊
18:30 女子10公尺空氣手槍資格賽 劉恆妤、余艾玟
羽球
20:00 混合雙打小組賽 葉宏蔚/李佳馨
拳擊
21:30 女子54公斤級32強 黃筱雯
22:50 女子60公斤級32強 吳詩儀
輕艇(激流)
22:00 激流標竿女子K艇預賽-第1輪張筑涵
(28日)00:10 激流標竿女子K艇預賽-第2輪
桌球
23:15 混合雙打16強 林昀儒/陳思羽
體操
(28日)02:00 男子資格賽-第3組 唐嘉鴻 貝爾西體育館
羽球
(28日)03:10 男子雙打小組賽 李洋/王齊麟
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視。
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