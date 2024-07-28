本週8大手搖買一送一！星巴克、珍煮丹、龜記半價　迷客夏買2送1

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即日起至7月31日，珍煮丹於外送平台foodpanda開喝指定手搖飲料「買一送一」優惠，招牌桂花茉綠、手熬黑糖檸檬爽喝「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌龜記茗品：外送「買一送一」！消費滿額抽Gogoro JEGO
龜記茗品即日起至7月30日，於Uber Eats外送平台上也有「買一送一」優惠，招牌手搖翡翠雷夢、紅水烏龍、青四季春爽喝「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。8月1日還開喝夏日「就是JEGO系列」，蜜香濃郁「花沫烏龍」結合高山烏龍的清香與東方美人的蜒香、「蜜桃烏龍」茶香醇厚並加入香甜蜜桃果肉，特別推薦「旺梨四季春」以升級版的四季春青茶搭配冷壓土鳳梨汁，酸甜消暑。
📌CoCo都可「買一送一」！任選2杯99元神秘優惠
CoCo都可即日起至7月30日，珍煮丹於Uber Eats外送平台上，葡萄柚果粒茶(L)、 仙草蜜(L)、21歲輕檸烏龍(L)，同品項都有「買一送一」優惠，；提醒大家，數量有限，售完為止；以APP畫面標示參加分店、品項為準，部分門市不參與；優惠不併用。
再推薦CoCo都可門市／都可訂暑假神秘優惠，8款自由配「任選2杯99元」超划算，除了咀嚼控必喝的奶茶三兄弟、布丁奶茶、珍珠奶茶，連星空葡萄、玫荔佳人、葡萄柚果粒茶也都有，快看看附近門市公告有沒有優惠吧！提醒大家，此為限店門市參與非全台性活動，請以門市公告為準；各優惠恕不併用：優惠方案飲品恕不再享加料服務；活動限門市臨櫃、都可訂線上點餐參與。
📌迷客夏「買2送1」嗨看奧運！冰品＋飲品「現折10元」
為迎接四年一次的奧運，迷客夏為選手加油，即日起至7月31日每週一至週五14:00-19:00，門市現場限時「買2送1」優惠！凡於迷客夏門市現場購買任兩杯茶拿鐵系列L杯（伯爵紅茶拿鐵/大正紅茶拿鐵/娜杯紅茶拿鐵/琥珀烏龍拿鐵/茉香綠茶拿鐵/原片青茶拿鐵/輕纖蕎麥拿鐵/焙香大麥拿鐵），即贈送「輕纖蕎麥茶」一杯，每人每次限購一組。
即日起至8月31日，購買任一L杯飲品（綠光牧場鮮奶系列除外），即享夏日牧場鮮奶冰（柳丁綠茶冰棒/紅茶拿鐵冰淇淋/愛文芒果歐蕾冰淇淋/小牛可可伯爵拿鐵雪糕）任一冰品「現折10元」優惠。
📌TEA TOP：奶茶控必喝「買一送一」
奶茶控出動！即日起至7月30日，TEA TOP於外送平台Uber Eats開喝指定手搖飲料「買一送一」優惠，大吉嶺奶茶、紅茶鮮奶茶都「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：外送「買一送一」喝爆
即日起至7月30日，Uber Eats外送平台全用戶爽喝康青龍指定手搖飲料「買一送一」優惠，青龍茶王、仙凍蜜茉綠、桂花御香烏龍都「買一送一」！Uber One會員消費滿399元再享85折優惠。即日起至7月31日使用龍來訂線上點餐、會員領券也爽喝貴妃茶王買一送一！數量有限，領完為止。
📌Mr.Wish鮮果茶玩家：Uber Eats外送「買一送一」嗨看奧運
迎接國際賽事，為中華隊加油！Mr. Wish鮮果茶玩家 X Uber Eats外送平台，即日起至7月30日，香蘋紅茶(L)與鮮粒百香綠(L)都「買一送一」優惠，提醒大家，單筆訂單上限5組。
📌功夫茶：外送Uber Eats「買一送一」
即日起至7月30日，功夫茶於外送平台Uber Eats開喝指定手搖飲料「買一送一」優惠，招牌青梅果釀、百香羅勒子、冬瓜青檸檬 買一送一爽喝「買一送一」；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌星巴克「買一送一」2024最新數位體驗！5大星冰樂「最便宜78元」
2024最新星巴克SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，爽喝「星巴克買一送一」優惠，完成數位體驗遊戲，抽獎「買一送一」、「第二杯半價」限定優惠，使用LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，就能天天抽獎三次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。
而且過去幾次數位體驗常常抽不到「星冰樂買一送一」，讓人覺得好可惜，《NOWnews今日新聞》記者發現，這次的指定品項好友分享券沒有把星冰樂排除在外，抽到直接爽喝5大星冰樂特大杯半價，幫大家試算特雙果果汁星冰樂78元（兩杯155元）、芝麻杏仁豆腐星冰樂90元（兩杯180元）、摩卡可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、焦糖可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、醇濃抹茶星冰樂93元（兩杯185元）。