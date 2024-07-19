星巴克買一送一！迷客夏買2送1　手搖飲料「優格奶昔」也買一送一

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暑假星巴克foodomo外送7月最新「買一送一」半價優惠，7月19日使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元），特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來特大杯那堤一杯才75元、冷萃咖啡一杯80元、摩卡可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。
📌初韻：多肉優格奶昔「買一送一」今起喝3天！
手搖飲料初韻又有新作品！夏天把新鮮水果加入優酪乳後再打成冰沙，一次開喝酪梨、芒果、二顆焦糖布丁、香蕉、草莓、覆盆莓等6種口味「多肉優格奶昔」，口感綿密又有夢幻高顏值，今天起至7月21日全台門市連續3天12:00-20:00，開喝指定飲品「買一送一」優惠，7月19日多肉酪梨優格、7月20日多肉芒果優格，7月21日二顆焦糖布丁優格，最多現省95元！提醒大家，每人限購一組；外送不適用；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。
📌迷客夏「買2送1」！冰品＋飲品「現折10元」 抽獎五星級飯店住宿券
為迎接四年一次的奧運，為選手加油，迷客夏即日起至7月31日每週一至週五14:00-19:00，門市現場限時「買2送1」優惠爽喝9天！凡於迷客夏門市現場購買任兩杯茶拿鐵系列L杯（伯爵紅茶拿鐵/大正紅茶拿鐵/娜杯紅茶拿鐵/琥珀烏龍拿鐵/茉香綠茶拿鐵/原片青茶拿鐵/輕纖蕎麥拿鐵/焙香大麥拿鐵），即贈送「輕纖蕎麥茶」一杯，每人每次限購一組。
即日起至8月31日，購買任一L杯飲品（綠光牧場鮮奶系列除外），即享夏日牧場鮮奶冰（柳丁綠茶冰棒/紅茶拿鐵冰淇淋/愛文芒果歐蕾冰淇淋/小牛可可伯爵拿鐵雪糕）任一冰品「現折10元」優惠。
7月22日至8月11日，單筆消費滿100元並完成發票登錄，至迷客夏LINE官方帳號輸入「為選手喝采」，完成指定步驟即可參加抽獎，有機會抽中礁溪老爺酒店洋式標準套房雙人3天2夜住宿券（價值58960元含稅/含早餐及1日晚餐)、華泰瑞苑花園客房雙人1晚住宿券（價值14850元含稅/含早餐）及各大百貨通路通用1000元電子即享券等好禮。