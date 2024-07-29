「台灣很強」奧運卻沒這項目！中華隊已稱霸40年：其它國家爭第二

麥當勞薯餅「買一送一」7大好康！歡樂送優惠「球后餐」挺戴資穎

▲暑假奧運開打天天吃應援優惠，麥當勞APP全球版本週7大優惠券爽吃「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元，99元晚餐入手麥香雞、麥香魚套餐；歡樂送優惠「球后餐」爽吃大麥克挺戴資穎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假奧運開打天天吃應援優惠，麥當勞APP全球版本週7大優惠券爽吃「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元，99元晚餐入手麥香雞、麥香魚套餐；歡樂送優惠「球后餐」爽吃大麥克挺戴資穎。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假天天吃速食優惠！奧運開打更要配漢堡、薯條來應援，麥當勞今（29）日開吃APP全球版本週7大優惠券，最划算「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元，晚餐特價99元爽吃麥香雞、麥香魚套餐；懶得出門就叫歡樂送優惠「球后餐」，爽吃大麥克挺戴資穎；拿坡里也有超狂炸雞、雞塊都「買一送一」、15款大披薩199元，共3大優惠一起整理吃爽爽。

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📌麥當勞薯餅「買一送一」7大好康！歡樂送優惠「球后餐」挺戴資穎
麥當勞APP全球版本週最新7大優惠券釋出，即日起至7月31日，單點「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元；即日起至8月4日，單點「豬肉滿福堡加蛋」特價53元、單點「勁辣雞腿堡」特價65元、買超值全餐免費贈送「吉事漢堡」。本週7月29日前晚間18:00～21:00限定超省晚餐，百元有找爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲從去年底開始，不少速食業者面臨薯條荒，只好暫停販售相關產品，麥當勞今（24）日宣布好消息，金黃薯餅新春回來了！也同步限期回歸金迎招財系列薯來堡，在長堡中夾上酥脆薯餅與多汁厚實肉排，讓大家一次吃個夠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞本週「薯餅買一送一」優惠券快收。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞歡樂送優惠挺戴資穎！滿額免費送「小麥麥家家酒」
迎接奧運即日起至8月20日，麥當勞歡樂送優惠開吃「球后餐」，精選戴資穎最愛的「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」優惠價219元（原價254元），現省35元；歡樂送現在消費滿399元，還免費再送「小麥麥家家酒」。

麥當勞大力號召大家一起「挺小戴」，於IG官方粉專推出「輪到你了」集氣活動，即日起至8月5日，於麥當勞官方IG進入「挺小戴 I‘m in 」精選，上傳照片完成in援任務，就有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」！

▲麥當勞今回歸得來速熟客券，限時35天集滿3張就能「免費吃大麥克」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞歡樂送優惠爽吃「球后餐」為戴資穎加油。（圖／台灣麥當勞提供）
📌拿坡里5塊炸雞、15款大披薩都199元脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶
拿坡里奧運超殺優惠也開吃，拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」，每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於「炸雞買5送5」；還有「唰嘴無骨雞塊也買一送一」。拿坡里披薩・炸雞店則有5塊炸雞199元、15款口味任選大披薩通通199元，應援賽事優惠吃不完。

▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」399元！​​​​​​​（圖／三商餐飲提供）

奧運麥當勞歡樂送優惠挺戴資穎！必勝客、漢堡王6大速食買一送一

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奧運拿坡里超狂優惠！炸雞買5送5、雞塊買一送一　15大披薩199元

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