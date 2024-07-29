📌麥當勞薯餅「買一送一」7大好康！歡樂送優惠「球后餐」挺戴資穎

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麥當勞APP全球版本週最新7大優惠券釋出，即日起至7月31日，單點「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元；即日起至8月4日，單點「豬肉滿福堡加蛋」特價53元、單點「勁辣雞腿堡」特價65元、買超值全餐免費贈送「吉事漢堡」。本週7月29日前晚間18:00～21:00限定超省晚餐，百元有找爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌麥當勞歡樂送優惠挺戴資穎！滿額免費送「小麥麥家家酒」
迎接奧運即日起至8月20日，麥當勞歡樂送優惠開吃「球后餐」，精選戴資穎最愛的「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」優惠價219元（原價254元），現省35元；歡樂送現在消費滿399元，還免費再送「小麥麥家家酒」。
麥當勞大力號召大家一起「挺小戴」，於IG官方粉專推出「輪到你了」集氣活動，即日起至8月5日，於麥當勞官方IG進入「挺小戴 I‘m in 」精選，上傳照片完成in援任務，就有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」！
📌拿坡里：5塊炸雞、15款大披薩都199元！脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」
拿坡里奧運超殺優惠也開吃，拿坡里炸雞專賣店脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」，每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於「炸雞買5送5」；還有「唰嘴無骨雞塊也買一送一」。拿坡里披薩・炸雞店則有5塊炸雞199元、15款口味任選大披薩通通199元，應援賽事優惠吃不完。