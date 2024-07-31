涮乃葉、築間勁敵爆出來了！798元水準太高　老饕全改吃「這間」

江振誠RAW最後一季套餐！明天12:00開搶　餐價、菜色與方法一次看

▲江振誠已宣布旗下台灣餐廳「RAW」將營業到12月31日，而8月16日將是最後一季新菜單，明日8月1日將可開訂這最後一季套餐，本文整理餐價、菜色內容與預約方式一次看。（圖／取自RAW臉書）
▲江振誠已宣布旗下台灣餐廳「RAW」將營業到12月31日，而8月16日將是最後一季新菜單，明日8月1日將可開訂這最後一季套餐，本文整理餐價、菜色內容與預約方式一次看。（圖／取自RAW臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

國際名廚江振誠日前召開記者會，宣告旗下位在大直的「RAW」餐廳將要結束營業 ，他本人提到因為RAW已屆滿10年，要有新的里程碑，因此決定在今年關掉「RAW」，最後營業日將是今年的12月31日，而他本人也將從前線引退。8月16日開始將提供最後一季新菜單「 THE LAST DANCE 最後的圓舞曲 」，8月1日中午12:00於官網上接受預約，《NOWnews今日新聞》整理訂位。

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在國際料理界佔有一席之地的江振誠，2018年關掉在新加坡經營的知名餐廳「Restaurant ANDRÉ」後，如今確認，他也將關掉在台灣的「RAW」餐廳，最後營業日為今年 12 月 31 日，引起台灣餐飲界譁然。

▲米其林二星主廚江振誠親自宣布RAW餐廳將於年底熄燈，他本人也將從前線退休。（圖／記者葉盛耀攝）
▲米其林二星主廚江振誠親自宣布RAW餐廳將於年底熄燈，他本人也將從前線退休。（圖／記者葉盛耀攝）
「RAW」餐廳於2014年創立，成立以來一直都是一位難求的Fine Dining餐廳，在2018年獲得《台灣米其林指南》米其林一星肯定，並於2019年開始到2023年都保持二星肯定，直到今年2024年為「RAW」餐廳10週年，但是江振誠投出震撼彈，表示今年底、即12月31日將結束「RAW」之後的經營，而「RAW」之後將成為培訓年輕師傅的平台，讓一直以來喜愛「RAW」餐廳的老顧客，無不驚訝又扼腕。

RAW的官方臉書也發布消息，「今年過後將從此不再有機會吃到Andre的料理，十年很美，能服務30萬個客人很不容易，我們希望能與您們一起歡度最後與最美好的第十年。」

並提及RAW的最終季菜單，將於8月1日開放訂位，8月16日正式登場，2024 年 12 月 31 日將是 RAW 餐廳營業的最後一天。

此最後一季菜單名為「 THE LAST DANCE 最後的圓舞曲 」，開放訂位日期：8月1日(四)的台灣時間中午12:00，菜單期間：8月16 日(五) -11月9日(六)。每人費用為7888元+ 10%， 菜單內容將是4道開胃菜、12道料理含水資。想預訂此最後一季菜單，只能從RAW餐廳的官網（請按此）。


▲RAW最後一季菜單名為「 THE LAST DANCE 最後的圓舞曲 」，明天12:00開搶。（圖／取自RAW臉書）
▲RAW最後一季菜單名為「 THE LAST DANCE 最後的圓舞曲 」，明天12:00開搶。（圖／取自RAW臉書）
網頁上也列出關於預訂座位的規定，像是無法更改人數、也無法再更改日期，只接受重新預約，取消須於14天前，14天內將不退費，且不接受10歲以下小孩，而服裝儀容需為smart casual，男士勿著露趾涼鞋或拖鞋。僅剩最後幾個月能吃到RAW江振誠的手藝，勢必又將造成搶訂熱潮。

另外，台北文華東方酒店連續六年榮獲《臺灣米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也有新菜單。粵菜講究食材的季節性「不時不吃」，「雅閣」主廚鄭國雄嚴選台灣在地季節性蔬果食材與茶入菜，精心設計多道消暑解膩佳餚 ，精彩演繹夏日飲食風情，新單點佳餚 520元+10%起，包含有「魚子醬彩蝶餃」、「酥絲蜜餞素風鱔」、「豉汁白玉炒刺花斑球」、「羊肚菌花膠爆牛柳」等。

此外，主廚亦匠心獨具打造夏季限定七道式套餐，特地設計兩款由龍井茶與梨山茶入菜的特色美饌，以淡雅茶香、夏季清鮮的口味為設計主軸，精彩菜式包括「龍井茶皇松阪肉」、「梨山雪蓮子燉花膠」與「過橋斑片水晶絲」與「南北杏萬壽果冰花燕窩」等，夏季套餐每位4,280元+10%。

▲連續六年榮獲《臺灣米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也有新菜單。（圖／台北東方文華提供）
▲連續六年榮獲《臺灣米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也有新菜單。（圖／台北東方文華提供）

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