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奧運男籃／河村勇輝還能續寫傳奇？日本晉級8強須贏巴西＋這條件

▲河村勇輝（左）狂攻29分，率領日本和法國上演史詩大戰，最終仍吞敗，目前小組賽累積2敗，日本必須在最終戰擊敗巴西，取得小組第3位置，才能透過勝分差的方式晉級。（圖／NOWnews資料照）
▲河村勇輝（左）狂攻29分，率領日本和法國上演史詩大戰，最終仍吞敗，目前小組賽累積2敗，日本必須在最終戰擊敗巴西，取得小組第3位置，才能透過勝分差的方式晉級。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

河村勇輝還能續寫傳奇？巴黎奧運男籃項目今（31）日凌晨上演史詩大戰，身高有極度劣勢的日本隊，交手陣中有「雙塔」Victor Wembanyama、Rudy Gobert的地主法國隊。日本後衛河村勇輝彷彿化身漫畫《灌籃高手》中的宮城良田，狂砍29分、7籃板、6助攻、1抄截，無奈日本遭到法國後衛Matthew Strazel的神奇「四分打」追平比分，最終在延長賽以90：94落敗日本在小組賽累積0勝2敗，和同組的巴西戰績相同，晉級8強之路未斷但不僅需要在最終戰擊敗巴西，獨自坐上小組第三的位置，還要盡可能在勝分差的項目取得優勢，才能以外卡方式前進8強

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連2戰打出風采　無奈都吞敗

日本在小組賽前2戰面對頂尖豪強，首戰交手世界盃冠軍德國隊，上半場維持在個位數差距，但在兩隊易籃後，因為防守消耗過多體能，在決勝節全面崩盤，以77：97吞下首敗

第2戰面對法國更是可惜，在第四節讀秒階段取得4分領先，卻因為三分線外的「爭議犯規」，被法國打進四分打追平比分，延長賽開始就陷入落後，最終以90：94敗給法國，小組賽累積0勝2敗

▲前NBA日籍球星渡邊雄太，在奧運男籃項目率領日本交手世界冠軍德國，半場打完僅落後個位數，但在末節氣力放盡，賽後受訪點出關鍵原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NBA日籍球星渡邊雄太，在奧運男籃項目率領日本交手世界冠軍德國，半場打完僅落後個位數，但在末節氣力放盡，賽後受訪點出關鍵原因。（圖／美聯社／達志影像）
晉級8強路未斷　需達成2條件

奧運小組賽規定，各組取前2名晉級，而3組中戰績第三的球隊，則會透過勝分差比較，取出成績較優的2隊晉級。在B組的德國、法國，因為累積2勝所以都確定前進8強，而巴西同樣拿下0勝2敗，目前和日本並列小組第三。

為了取得小組第三的位置，日本在小組賽最終戰勢必要擊敗巴西，此戰將會在8月2日的下午5點舉行。

日本不只需要拿下勝利，還要盡可能的累積勝分差。目前日本的勝分差為-24分，和其餘組別戰績落後的球隊相比，較為不利，尤其對上德國一戰所吞下的20分分差影響相當大

▲2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男籃實力大躍進，在巴黎奧運小組賽差點贏法國，NBA球星Nicolas Batum（圖中藍衣者）也稱讚他們是非常可怕的對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男籃實力大躍進，在巴黎奧運小組賽差點贏法國，NBA球星Nicolas Batum（圖中藍衣者）也稱讚他們是非常可怕的對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲7月31日剛好是漫畫《灌籃高手》中湘北高中後衛宮城良田的生日，河村勇輝和漫畫中的宮城同樣都為矮後衛，讓球迷直呼：「簡直是灌籃高手真人版！」（圖／日本隊推特）
▲7月31日剛好是漫畫《灌籃高手》中湘北高中後衛宮城良田的生日，河村勇輝和漫畫中的宮城同樣都為矮後衛，讓球迷直呼：「簡直是灌籃高手真人版！」（圖／日本隊推特）

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