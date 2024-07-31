奧運男籃／河村勇輝還能續寫傳奇？日本晉級8強須贏巴西＋這條件
河村勇輝還能續寫傳奇？巴黎奧運男籃項目今（31）日凌晨上演史詩大戰，身高有極度劣勢的日本隊，交手陣中有「雙塔」Victor Wembanyama、Rudy Gobert的地主法國隊。日本後衛河村勇輝彷彿化身漫畫《灌籃高手》中的宮城良田，狂砍29分、7籃板、6助攻、1抄截，無奈日本遭到法國後衛Matthew Strazel的神奇「四分打」追平比分，最終在延長賽以90：94落敗。日本在小組賽累積0勝2敗，和同組的巴西戰績相同，晉級8強之路未斷，但不僅需要在最終戰擊敗巴西，獨自坐上小組第三的位置，還要盡可能在勝分差的項目取得優勢，才能以外卡方式前進8強。
記者林之越/綜合報導
連2戰打出風采 無奈都吞敗
日本在小組賽前2戰面對頂尖豪強，首戰交手世界盃冠軍德國隊，上半場維持在個位數差距，但在兩隊易籃後，因為防守消耗過多體能，在決勝節全面崩盤，以77：97吞下首敗。
第2戰面對法國更是可惜，在第四節讀秒階段取得4分領先，卻因為三分線外的「爭議犯規」，被法國打進四分打追平比分，延長賽開始就陷入落後，最終以90：94敗給法國，小組賽累積0勝2敗。
晉級8強路未斷 需達成2條件
奧運小組賽規定，各組取前2名晉級，而3組中戰績第三的球隊，則會透過勝分差比較，取出成績較優的2隊晉級。在B組的德國、法國，因為累積2勝所以都確定前進8強，而巴西同樣拿下0勝2敗，目前和日本並列小組第三。
為了取得小組第三的位置，日本在小組賽最終戰勢必要擊敗巴西，此戰將會在8月2日的下午5點舉行。
日本不只需要拿下勝利，還要盡可能的累積勝分差。目前日本的勝分差為-24分，和其餘組別戰績落後的球隊相比，較為不利，尤其對上德國一戰所吞下的20分分差影響相當大。