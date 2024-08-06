奧運金牌「五桐號買1送1」喝3天！迷客夏、天仁、翰林9大手搖整理

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五桐號慶賀麟洋配奪金二連霸，即日起至8月8日連續3天，全台爽喝「一把青茶買一送一」！為奧運第一金慶上一把青，有夠大方。每人限乙組，數量有限，售完為止。
📌迷客夏：輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶「買一送一」
瘋掉耶！迷客夏狂賀2024奧運中華隊奪牌，只要台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料「買一送一」優惠，既「麟洋配」金牌加碼後、今天再喝「亞洲貓王」唐嘉鴻奪牌優惠，8月6日下午14:00-19:00，迷客夏門市現場輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費，繼續喝「買一送一」。
提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。
📌可不可熟成紅茶：LINE加碼「買一送一」優惠券！外送也「買一送一」
可不可熟成紅茶歡慶「麟洋配」成功挺進決賽，於LINE上發送「買一送一」優惠券，從1000份加碼至3000份超狂秒殺，預告賽事期間都會不定時發送，使用期限至8月31日。沒搶到的粉絲也可以在Uber Eats外送平台上，即日起至8月13日，都有可不可熟成紅茶的金蘋春芽、莓果春芽「買一送一」優惠；而且會員獨享消費滿270元折50。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌大苑子：會員領券「買一送一」
大苑子即日起至8月7日連續三天，會員領券指定品項「買一送一」，爽喝大杯金桔粒脆纖果、百香愛玉「買一送一」，限門市自取，限同品項、冰熱糖冰量不限，每位會員每日限領取1張、當日兌換完畢。
📌TEA TOP買一送一！買巨峰葡萄青送招牌高山青
狂賀台灣選手奪金牌，TEA TOP第一味台灣全部門市8月6日「買一送一」，買巨峰葡萄青送招牌高山青。限到店購買、限量100杯。
📌Mr.Wish：外送買一送一！第二杯光果茶1元
Mr.Wish已預告，加碼奧運閉幕8月11日至8月13日連續三天，於Uber Eats外送平台點購Mr.Wish，可享大杯鮮粒百香綠「買一送一」，單筆訂單-訂購上限5組。
📌顏太煮奶茶：太煮淬茶系列「買一送一」
狂賀羽球「麟洋配」勇奪金牌！顏太煮奶茶即日起至8月7日，全台門市開喝太煮淬茶系列「買一送一」！每人限購一組，限到店購買；相同價格品項還可混搭（古早味紅茶、高山青茶、山茶花綠茶、百年仙草甘茶）。
📌鮮芋仙：紫金招牌「買一送一」爽吃到8月9日
恭喜麟洋奪金，老牌甜品鮮芋仙奪牌慶典加碼再延長，即日起至8月9日「紫金招牌買一送一」！每日限量100組（200碗）、每人限購2組（4碗），限台北市（松菸除外）跟新北市門市。
📌天仁茗茶：茶飲買一送一！第二杯半價優惠券
天仁茗茶喫茶趣歡慶奪牌優惠，APP已加碼放送「茶飲一送一」優惠券，今上午還將陸續派送「第二杯半價」優惠券2張，總共3張優惠券還能寄杯。雖然新加入的APP會員不在奧運加碼範圍內，但仍可以獲得「免費913茶王」兌換券乙張。
📌翰林茶館：國宴珍奶「第二杯半價」
翰林茶館號召大家一起看比賽、為台灣選手們乾杯，即日起至8月11日12:00-18:00，憑活動截圖可享「國宴珍奶第二杯半價」！松山機場店、桃園機場店、華泰鍋物店、台中麗寶鍋物店不適用。