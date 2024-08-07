台股2天跌近3000點「恐引爆房災？」　1表看20年股災後房市走勢

冰箱8習慣超危險！冰「這3物」恐氣爆　冷藏食物口訣：乾的往上放

▲冰箱運作順暢，才能享用衛生又安全的食物。（圖／家庭消費中心攝）
▲冰箱運作順暢，才能享用衛生又安全的食物。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

電冰箱作為家中存放食物最重要的設備，也需要被妥善使用與保養，而食物只要放入冰箱保存就萬無一失了嗎？其實要注意的眉角可不少！很多人習慣將食物通通放進冰箱保存，以為這樣做就能保鮮，但其實這樣的做法可是大錯特錯，建議正確使用冰箱，以免不小心反而食物加速腐敗，將病菌吃下肚。

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生機飲食專家王明勇指出，以蔬菜來說，在冰箱中保存的最佳溫度維持在6℃左右，如果溫度太低，番茄、茄子等不耐寒蔬菜會凍傷，食用起來也不可口。起司、奶油、乾酪等食物，可以用鋁箔紙包覆後放入保鮮盒當中，避免與空氣接觸後變質。生肉類或是切好的水果用保鮮盒或保鮮膜冷藏，則可以延長保鮮時間。

▲過年冰箱總是逃不掉被塞爆的命運，但台電提醒冰箱不要塞太滿，八分滿最剛好。專家傳授冰箱收納技巧，破除熱菜不能冰冰箱迷思。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台電提醒冰箱不要塞太滿，八分滿最剛好。（圖／記者徐銘穗攝）
王明勇建議，可以在冰箱中分類、分層擺放食物，存放生肉的保鮮盒應放在低處，水果盒放在高處，避免肉類的血水滴落，造成食物二次交叉感染。而冷凍庫當中，熟食往上擺放，生食則是要往下擺放。冷藏室則建議乾的食物往上擺放，濕的食物往下擺放。

另外，平常使用冰箱需注意的要點有8大項，做好做滿更能延長冰箱壽命：

1.食物不塞太滿，八分滿以下是最好的，且不要擋住出風口，以免造成對流不順、出風口或食材結霜。

2.化學溶劑、可燃性強的噴漆或油漆等，最好遠離冰箱，不在冰箱周圍存放與使用，更不可以放入冰箱，以免引起火災或氣爆。

3.若有移動或拔下插頭，需等5~10分鐘後再插電啟用為佳。

4.冰箱不要靠牆放置，後方離牆壁10公分左右，通風良好不會燒壞內部。

5.搬運時注意機身傾斜不超過45°，不拖與拉門把跟冷凝器，以免損壞。

6.門邊置物架不要常放置重的物品，以免久了冰箱門無法密合。

7.善用冰箱內部不同位置，來放置不同屬性的食物，像靠近門處比靠裡面深處的地方溫度還高、冰箱下層比上層冷。不怕冰的可放裡面一點；蔬果等怕凍壞的可放外面一點。冰箱門附近溫度變化最大，適合放不易壞的食品

8.保持食物有包裝或遮蓋，密封為佳，裸露食品易造成味道混雜，也擔心細菌滋生。但也不要過度包裝，可能讓食物的保存溫度不夠低。

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