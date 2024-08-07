冰箱8習慣超危險！冰「這3物」恐氣爆　冷藏食物口訣：乾的往上放

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王明勇建議，可以在冰箱中分類、分層擺放食物，存放生肉的保鮮盒應放在低處，水果盒放在高處，避免肉類的血水滴落，造成食物二次交叉感染。而冷凍庫當中，熟食往上擺放，生食則是要往下擺放。冷藏室則建議乾的食物往上擺放，濕的食物往下擺放。
另外，平常使用冰箱需注意的要點有8大項，做好做滿更能延長冰箱壽命：
1.食物不塞太滿，八分滿以下是最好的，且不要擋住出風口，以免造成對流不順、出風口或食材結霜。
2.化學溶劑、可燃性強的噴漆或油漆等，最好遠離冰箱，不在冰箱周圍存放與使用，更不可以放入冰箱，以免引起火災或氣爆。
3.若有移動或拔下插頭，需等5~10分鐘後再插電啟用為佳。
4.冰箱不要靠牆放置，後方離牆壁10公分左右，通風良好不會燒壞內部。
5.搬運時注意機身傾斜不超過45°，不拖與拉門把跟冷凝器，以免損壞。
6.門邊置物架不要常放置重的物品，以免久了冰箱門無法密合。
7.善用冰箱內部不同位置，來放置不同屬性的食物，像靠近門處比靠裡面深處的地方溫度還高、冰箱下層比上層冷。不怕冰的可放裡面一點；蔬果等怕凍壞的可放外面一點。冰箱門附近溫度變化最大，適合放不易壞的食品
8.保持食物有包裝或遮蓋，密封為佳，裸露食品易造成味道混雜，也擔心細菌滋生。但也不要過度包裝，可能讓食物的保存溫度不夠低。