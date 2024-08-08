父親節「對中身分證」王品送龍蝦！11大優惠　串燒店生蠔買一送一

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王品集團放大優惠助攻大家一起慶祝父親節！10大餐廳8月優惠一次整理，最划算每年都要玩的「王品牛排」身分證對對碰，證號和爸爸對中「任1數字」免費送龍蝦；身分證字號「對中2個8」，「嚮辣」就送8顆「北海道生鮮級干貝」，最多「對中3個8」爽送28顆干貝堆成山。4大中餐參加抽彩球遊戲，最大獎當日全單免費、王品幫「付清」整桌消費，父親節爽吃霸王餐。
◾️王品牛排：即日起至9月1日，出示身分證字號和爸爸對中「任1數字，帶爸爸內用2客套餐，免費吃「法式焗烤龍蝦」1隻（價值1375元）。
◾️嚮辣：即日起至8月31日，消費2客以上套餐，出示身分證字號「對中2個8」送8顆北海道生鮮級干貝，最多「對中3個8」送28顆干貝堆成山。
◾️陶板屋：即日起至8月16日，爸爸出示身分證對中「8、5、2、0」任1碼，內用消費套餐免費贈送「焗烤扇貝海鮮名物」。
◾️和牛涮：即日起至8月31日，加入品牌LINE好友，領券點頂級和牛套餐享「88折優惠」。
◾️聚 日式鍋物：即日起至8月31日，內用獨享海陸聚系列套餐「結帳打88折」。
◾️西堤牛排：即日起至8月31日，爸爸內用1客經典套餐並手比愛心拍照，招待「BBQ雞腿串」1份；於粉專上傳用餐照片再抽套餐禮券。
◾️義奇：同桌父親消費980元(含)以上任一套餐，贈送「酒燒日本廣島牡蠣」1份；消費滿1500元再贈「300元消費抵用券」1張，可累贈。
◾️享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫：即日起至8月31日前，到中餐4品牌各門店用餐，即可參加抽彩球遊戲，有機會獲得品牌贈菜券、500元現金券等好禮；加碼8月18日前最大獎為「當日全單免費」，王品幫「付清」整桌消費，父親節爽吃霸王餐。
📌柒息地串燒居酒屋：生蠔「買一送一」父親節連吃3天
平價美味的柒息地串燒居酒屋，父親節即日起至8月11日，連續三天放送「生蠔買一送一」優惠！原價220元開吃三顆生食等級生蠔，先將生蠔烤至外表微微焦黃的五分熟，並保留內部半生熟，吃起來嫩滑又有炙烤香氣，擠上檸檬更提鮮，父親節不加價、內用份量直接變雙倍。而且活動期間，到柒息地外帶餐點還可享有「全品項88折」優惠，和爸爸在家應援奧運也划算。